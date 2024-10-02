Все сохранили спокойствие: в Новосибирске проверили системы оповещения — видео, как воют сирены

Сегодня, 2 октября, в Новосибирске проверили системы оповещения населения. Сирены и громкоговорители было слышно по всему городу.
Сирены начали выть в 10:40 – это продлилось всего несколько секунд. Их было слышно как в центре, так и в других районах Новосибирска, в частности, в Академгородке.
В 10:43 был ненадолго прерван эфир теле- и радиоканалов.
Целью проверки является оценка функциональности оборудования и готовности дежурного персонала, ответственного за запуск систем оповещения.
В прошлом году проверку систем осуществляли 4 октября.