Все сохранили спокойствие: в Новосибирске проверили системы оповещения — видео, как воют сирены

Сегодня, 2 октября, в Новосибирске проверили системы оповещения населения. Сирены и громкоговорители было слышно по всему городу.

Сирены начали выть в 10:40 – это продлилось всего несколько секунд. Их было слышно как в центре, так и в других районах Новосибирска, в частности, в Академгородке.