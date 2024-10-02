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Город Все сохранили спокойствие: в Новосибирске проверили системы оповещения — видео, как воют сирены

Все сохранили спокойствие: в Новосибирске проверили системы оповещения — видео, как воют сирены

Ненадолго был прерван эфир теле- и радиоканалов

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7 комментариев

Шум было слышно всего несколько секунд

Сегодня, 2 октября, в Новосибирске проверили системы оповещения населения. Сирены и громкоговорители было слышно по всему городу.

Сирены начали выть в 10:40 – это продлилось всего несколько секунд. Их было слышно как в центре, так и в других районах Новосибирска, в частности, в Академгородке.

В 10:43 был ненадолго прерван эфир теле- и радиоканалов.

Целью проверки является оценка функциональности оборудования и готовности дежурного персонала, ответственного за запуск систем оповещения.

В прошлом году проверку систем осуществляли 4 октября.

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Комментарии
9
Zloy StAliN
4 минуты
калининский район, тишина 🔕
Гость
11 минут
а что случилось ??
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