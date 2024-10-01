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Город Суд оштрафовал известную соцсеть за запрещенный контент на 3,5 млн рублей

Суд оштрафовал известную соцсеть за запрещенный контент на 3,5 млн рублей

Роскомнадзор потребовал у ресурса удалить 947 противоправных материалов

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3 комментария

Discord посещает около 150 миллионов активных пользователей в месяц

Роскомнадзор потребовал у социальной сети Discord удалить противоправный контент. Надзорное ведомство обнаружило на ресурсе 947 запрещенных материалов.

— В том числе содержащих детскую порнографию, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывы к самоубийству, пропаганду ЛГБТ*, пронаркотический контент — сообщили в пресс-службе РКН.

По данным ведомства, страницы с нелегальным содержанием до сих пор открыты на ресурсе. такими материалами так и не удалены. За неудаление детской порнографии мессенджер уже оштрафовали на 6 миллионов рублей. А в понедельник Таганский суд Москвы оштрафовал Discord еще на 3,5 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации. Роскомнадзор продолжает мониторинг мессенджера.

Социальная сеть Discord, созданная в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным Discord, соцсеть насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц. В марте 2024 года платформа вошла в реестр социальных сетей Роскомнадзора, в который попадают соцсети с аудиторией более полумиллиона россиян в сутки.

* Признано в России экстремистским движением и запрещено.

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Комментарии
4
трям-брям
2 минуты
Не знал, что Discord это соцсеть.
Гость
7 минут
Всем доброе утро. Вы как в целом? Все у вас хорошо? Интим регулярный? А деньги есть? В будущее смотрите с позитивом? У меня все хорошо. Читаю книги, занимаюсь медитацией, пишу публикации.
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