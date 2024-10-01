«Врачи предлагали сдать его на органы»: история 22-летнего сибиряка, выжившего после страшного ДТП в Таиланде

Врачи долго не верили. История ангарчанина, выжившего после страшного ДТП в Таиланде Источник: соцсети Никиты Гендлера











Год назад молодой и красивый житель Иркутской области Никита Гендлер попал в страшное ДТП в Бангкоке. Врачи давали неутешительные прогнозы, уверяя мать, что парень не придет в сознание. Но семья упрямо собирала деньги, чтобы спасти Никиту. И после нескольких мучительных месяцев, проведенных в больницах, случилось чудо — он пришел в сознание. Сейчас он самостоятельно ест и даже научился жестами шутить. Впереди у него лечение и дорогостоящая реабилитация. Рассказываем историю парня, который каждый день борется за свою жизнь.

Он мечтал посмотреть мир

— Я сразу знала, что у меня будет Никита, прямо с того момента, как поняла, что беременна, — говорит Екатерина, мама ангарчанина.

Улыбчивый парень появился на свет в середине августа. И рос, как говорит мама, «невероятным пацаном». Как любой мальчишка, везде лазил, ударялся, падал с деревьев. Но никогда и никого не обижал, а наоборот — защищал, даже насекомых и растения. И всегда был на позитиве: что ни спросишь — у него всё отлично.

— Мы с ним всегда были вместе, круглосуточно, с момента, как он родился. Бабушек, дедушек рядом не было, папа постоянно работал, а я с ним. Я его так люблю — словами не передать, — рассказывает Екатерина.

Источник: соцсети Никиты Гендлера











Сначала Никита ходил в 24-ю школу, потом перешел в 39-ю, а затем поступил в Ангарский техникум. Занимался довольно обычными для мальчика видами спорта — боксом и баскетболом. Жизнь круто изменилась, когда он перешел на четвертый курс.

— Как-то он пришел домой, даже еще кроссовки не снял, сразу с порога говорит: «Мам, меня взяли в модели». Я начала спрашивать и оказалось, что какая-то незнакомая ему девочка, нашла его фотографию в телеграме и отправила в модельное агентство в Иркутске. А потом Никите позвонили и сказали, что берут его на обучение, — рассказывает женщина.

Эту новость Никита воспринял с улыбкой. Сразу решил, что это отличная возможность путешествовать по миру, как и хотел.

Балдел от Таиланда

Семья сына поддержала, и он начал ездить в Иркутск на курсы в агентство «Sisters». Через два месяца после начала обучения у Никиты был уже первый контракт с Кореей. После этого он отправился в Европу на неделю моды. Это был апрель 2022 года. «Когда они поехали в Корею, я думала, что это какая-то ерунда, не очень верила в это, но Fashionweek — это уже серьезно. Это другие деньги, которые платит за него агентство, прямой эфир показов. И я поняла, что у сына получилось все, что он хотел», — поделилась мама Никиты.

Показ в Китае Источник: соцсети Никиты Гендлера











Уже там, в Париже, он защитил диплом в режиме онлайн, став специалистом-технологом в сфере переработки нефти и газа.

После Парижа Никита, очарованный Азией, отправился в Китай, где долгое время работал. Когда встал вопрос вновь ехать на неделю моды в Европу, возникли проблемы с визой. Пока решался вопрос с документами, ангарчанин переехал из Китая к своему другу в Бангкок.

— Он очень давно хотел увидеть Таиланд, потому что про него все вокруг говорили. А когда туда попал, то от него столько было сообщений, он просто балдел от Таиланда. Шенген был готов, и через несколько дней Никите нужно было улетать, но случилось то, что случилось, — вспоминает Екатерина.

Источник: соцсети Никиты Гендлера

«Говорили, что он умрет через 2 часа»

Екатерина проснулась утром, включила телефон (она его отключает на ночь, чтобы не тревожить сон маленькой дочки), а там сообщение от старшего брата ее сына Артёма: «Никита попал в аварию. Перезвони».

Сначала женщина решила, что ничего серьезного, наверняка, Никита просто не сможет полететь в Европу. Позвонила Артёму: «А он просто плачет. Чтобы заставить его заплакать — он просто железобетон, как папа, никогда не покажет своих эмоций. Тут я поняла, что что-то не так».

Как стало известно позже, Никита вместе с другом ехали на байке, друг был за рулем. Решили обогнать впереди идущую машину, но водитель авто резко повернул вбок и сбил парней. Удар был настолько сильный, что с Никиты слетела обувь и шлем. Вещи разбросало на сотню метров. Водитель автомобиля с места аварии скрылся, и помощи пришлось ждать очень долго. Все это время парни были без сознания.

Никита получил серьезные травмы позвоночника и таза. И когда Екатерина увидела по видео своего сына, не поверила глазам.

Я в жизни так не выла. Я не знала, что люди так могут, это был животный крик. Екатерина Шигаева мама Никиты Гендлера

С Екатериной созвонилась девушка, которая встречалась с тем самым другом Никиты, который был за рулем байка. «Она мне говорит, что Никиту не хотят оперировать, что он умрет через два часа. Я попросила ее идти к врачу и переводить — она английский знает. И начались переговоры. Врач сказал, что операция не начнется, пока не переведут деньги. Я говорю: „Вы вообще нормальные? Берите его скорее на операцию, я любую бумагу подпишу, что обязуюсь эти деньги вам заплатить“, — вспоминает Екатерина.

Там, в Таиланде, операция длилась, кажется, целую вечность. А здесь, в Ангарске, кипела работа — нужно было собрать 800 тысяч рублей, чтобы заплатить тайским врачам за спасение Никиты. Его старший брат Артем подключил соцсети, создал отдельный телеграм-канал, раскидал по аккаунтам сообщения о сборе денег. Нужную сумму собрали за считанные часы. Деньги переводили родные, друзья, знакомые, агенты, просто невероятное количество людей со всего мира — из России, Америки, Кореи Японии, Европы.

19 сентября к сыну улетел папа, 21-го — мама. Никите требовалась поддержка родных людей.

Источник: соцсети Никиты Гендлера











«Зачем вы продлеваете его мучения?»

В госпитале мама с сыном пробыли около двух недель. Медики сразу пустили Екатерину в реанимацию, там она с утра до вечера дежурила у постели Никиты. Затем парня перевели в другую клинику, где и персонал оказался приветливее, и уход — куда более квалифицированный.

В конце октября 2023 года Никиту доставили на родину. Разрешения на это пришлось добиваться целый месяц. В конце концов в Таиланд прибыли специалисты медицины катастроф, которые сопровождали пациента во время перелета. С самолета Никиту отвезли в областную больницу в отделение нейрохирургии. Но держать пациента не стали, вскоре маме позвонили и сказали: «Никиту отправили в БСМП города Ангарска, встречайте».

— Все вещи, вся одежда была у меня. Его привезли в БСМП под одним тоненьким байковым одеялом, у него рост 196 сантиметров, и он был накрыт до половину груди. Тогда был снег, ветрище дул. Я спрашиваю: «Вы что, не могли его закрыть нормально?» На что мне ответили: «Как дали, так и привезли», — возмутилась Екатерина.

В ангарской больнице Никита пробыл 21 день. И это было кошмарное время. Мама парня уверена — за ним никто не ухаживал, не обмывал, не использовал противопролежневые средства, хотя семья постоянно приносила необходимые вещи.

Врачи в Ангарске мне говорили: «Зачем вы продлеваете его мучения? Он не выживет, отдайте его на органы, пока есть возможность» Екатерина Шигаева мама Никиты Гендлера

— Каким-то чудом нам удалось через профессора Бывальцева Вадима Анатольевича вызволить Никиту в клинику РЖД. Я помню, что когда мы встречали сына, чтобы перевезти туда, у него были широко распахнуты глаза, в них читался такой ужас. Я уверена, что он был в сознании и смотрел на меня, будто говорил: «Мама, Господи, спасибо, что ты меня спасла!» — поделилась воспоминаниями женщина.

В железнодорожной больнице маме пришлось научиться медицинскому уходу за сыном. «У меня был будильник заведен на каждые 2 часа. И ночью было так: одно ухо спит, другое слушает, когда будильник прозвенит», — заметила она.

Потом были снова операции и восстановление. В областной больнице с семьи взяли полмиллиона рублей за 25 дней реабилитации, а в клинике профзаболеваний в Ангарске Никиту приняли совершенно бесплатно. В общей сложности парень провел в медучреждениях год.

Но главное — в январе 2024 года врачи дали Никите официальный статус: «В сознании». Он очень хочет жить.

Новый сбор

Сейчас Никите требуется очередная операция. Долгое время семья не могла найти клинику, которая возьмется за сложный случай. Согласился один из ведущих торакальных хирургов Владимир Паршин. Он заведует профильным отделением в Национальном медицинском исследовательском центре фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава. Екатерина взяла билеты и полетела сразу же на прием к врачу. И женщину никто не прогнал.

— Это обалденный человек, такой же светлый, как мой Никита. Он сразу меня принял, внимательно выслушал, вызвал сотрудника и сказал: «Их — взять по квоте, разместить в двухместной палате». И теперь нас ждут на операцию, — поделилась планами Екатерина.

Через Социальный фонд женщина получила билеты на РЖД, и уже завтра, 1 октября, она с Никитой поедет в поезде в Москву, в специальном купе для инвалидов, где есть все необходимое, даже душ. Госпитализация назначена на 7-е число.

После операции последует реабилитация в центре «Три сестры». За два месяца семье выставили счет — 3,2 миллиона рублей. Сейчас на эти цели собирают деньги в Telegram-канале, где рассказывается история Никиты.

Никто не верил, что он будет жить

Источник: соцсети Никиты Гендлера











— Наверно, внутренний стержень, который есть у Никиты, дает ему силы не сдаваться. Мне психолог говорил, что в основном люди, которые приходят в сознание и понимают, что с ними произошло, они впадают в депрессию, они не хотят ничего делать, они отказываются есть. Никита не такой. Ему постоянно нужен какой-то движ, он по 6-8 раз ест в сутки, он уже научился жестами шутить, у нас смех на всю квартиру стоит, — делится Екатерина.

Хотя год назад в Бангкоке врачи качали головой: парень будет просто лежать, может, даже глаза не откроет.

— Когда в октябре мы уезжали в клинику РЖД, я понимала, что он в сознании, просто не может двигаться. И несколько месяцев я доказывала, что он все слышит, он реагирует на голос. Никто не верил, — вспоминает Екатерина.

Лишь один анестезиолог в железнодорожной больнице сказал, что парень встанет на ноги. Он был единственным из медиков, кто на тот момент поддержал маму и ее надежду на выздоровление сына.

Сейчас Никита каждый день приближает свое выздоровление, подтягивается на штанге для инвалидов, сам может переворачиваться в кровати, а еще постоянно убеждает маму, что может ходить.

Он постоянно мне говорит: «Мама, я могу ходить, поставь меня». Я пытаюсь потихонечку его посадить, но он уже и сам чувствует в себе силу. Я его так люблю — просто не передать словами. Екатерина Шигаева мама Никиты Гендлера