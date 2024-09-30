Стала известна дата отключения Новосибирских фонтанов — последний закроют с лазерным шоу

Как сообщили НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, фонтан в Центральном парке будет работать дольше других — до 6 октября. Лазерное шоу там в последний раз в этом году пройдёт также 6 октября в два сеанса: с 20:24 до 21:00 и с 21:24 до 22:00.