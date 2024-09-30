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Город Стала известна дата отключения Новосибирских фонтанов — последний закроют с лазерным шоу

Стала известна дата отключения Новосибирских фонтанов — последний закроют с лазерным шоу

Оно состоится в начале октября

799
4 комментария

Фонтан в Центральном парке будет работать до 6 октября

Фонтаны Новосибирска прекратят работу 30 сентября. Работники МКУ «Горфонтан» уже начали поэтапную подготовку и отключение объектов на зимний период.

Как сообщили НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, фонтан в Центральном парке будет работать дольше других — до 6 октября. Лазерное шоу там в последний раз в этом году пройдёт также 6 октября в два сеанса: с 20:24 до 21:00 и с 21:24 до 22:00.

Летом в Новосибирске назначили нового директора «Горфонтана» — им стал Евгений Салин.

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Комментарии
5
КОСТЯ ТАКСИСТ
13 минут
Скоро зимний сезон откроют. Погружение в проруби СГК,гейзеры Затулинки,бобслейная трасса по четвертому мосту,зимник по Оби.... .
Голая правда
33 минуты
Всем, кто любит отдыхать у фонтана: а вы не думали, что пару часов назад бомж тут мылся? Лично видела!
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