«Скоро квакать начнем от сырости»: как новосибирцы переживают начало отопительным сезоном и другие проблемы уходящей недели

Новосибирцы жалуются на отсутствие отопления Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Каждую неделю в телеграм-канале NGS.RU (если еще не подписаны, то сейчас самое время это сделать) выходят сотни постов о том, что происходит в Новосибирске и регионе. Мы собрали самые интересные из них, чтобы показать, как прошли эти семь дней.

Самой обсуждаемой темой на этой неделе стало отопление. Пока одни новосибирцы терпеливо ждали тепла и (о, ура!) получили его, другие — до сих пор мерзнут в квартирах. И в придачу остались без горячей воды.

— У людей уже в квартирах обои на стенах пузырями пошли. Скоро квакать начнем от сырости и в анабиоз впадем от холода, — написал Василий.

— Почти все лето без горячей воды, дадут на пару дней еле теплую. Весь жилмассив в окопах, — отметила Анастасия.

— Сколько звонила в ЖЭУ, говорят пришла бумага — постановление из мэрии, жилой фонд подключение с 27-30 сентября. Это Сибирь, что творится? В следующем году в декабре начнем давать отопление? — возмущается Галина.

—Да ладно отопления, горячей воды уже сколько нет. А послезавтра октябрь… Весь район изрыт вдоль и поперёк, должны днем и ночью работать, да вот как-то не заметно активной деятельности, — рассказала Екатерина.

— Такого коллапса с запуском отопления давно не было. Практически весь город уже вопит о проблемах с отоплением и горячей водой, — добавила Светлана.

— Счастливых нам ХОЛОДНЫХ игр! И пусть удача всегда будет с нами, — пошутила Полина.

На случай, если у вас сейчас тоже проблемы с отоплением и горячей водой, почитайте этот пост. Собрали в нем всю полезную информацию.

Больше всего реакций набрал пост с мнением блогера и пародиста Ильи Шабельникова(Сатир) о Новосибирске. На шоу «Я себя знаю» он отметил, что у города есть проблемы с внешним обликом. И если Академгородок, по его мнению, — место красивое и зеленое, то Новосибирске — не город, а свалка домов.

Тема неоднозначная, так что мы решили узнать, что читатели НГС думают по этому поводу. Судя по 1277 реакциям, больше половины (64%) считают, что Новосибирск — неплохой, хоть проблемы и есть. Еще 120 читателей (9%) согласились с высказыванием Сатира.

— Позавчера возвращался в Новосибирск. Самолет заходил со стороны площади Калинина. Первая мысль, глядя на город сверху: никакой логики, никакого плана застройки, полный хаос. Среди малоэтажек там и сям тридцатиэтажки, никакой ориентации даже по сторонам света: как будто кто-то просто бросил кучу разнообразных кубиков: как упали, так и валяются. Так что полностью согласен с автором, — написал новосибирец.

— Был когда-то комфортный, но усиленной точечной застройкой сделали из него «свалку домов», — отметил сибиряк.

— Да деревня это. С Москвой и рядом не стоит. Цены точно столичные, а сервис хромает. Есть к чему стремиться, — поделилась читательница.

— Жаль, что ранее не оценил и решил купить здесь жилье… Пробки, пробки на выезде из города, в сторону Мочище не выехать ни вечером в будни, ни в пятницу! Ужасно пыльный, тротуары зимой — сплошь каток! — негодует новосибирец.

А вот 344 читателя НГС (27%) отметили, что любят свой город, несмотря ни на что.

— Если впереди сталинский ампир, то и позади новые многоэтажки в похожем стиле и таком же цвете. Очень классно смотрится, — поделилась мнением сибирячка.

— Зелени очень много, все старые и новые парки в полном порядке, газоны чёткие с травой и без машин, застройка аккуратная, этажность соответствует тому, что сохранено. Все новые дома, даже самые «крутые», — без заборов! Так обидно за Новосибирск! — добавила читательница.

Если вы тоже хотите поделиться своим мнением, то добро пожаловать в комментарии под этим постом.

А вот больше всего комментариев на этой неделе собрал пост о молодых сибирячках, которые не торопятся рожать. Правительство, Минздрав и РПЦ активно призывают девушек делать это в молодом возрасте (до 24 лет), предлагая маткапитал и льготную ипотеку, но даже так многие пары решают отложить вопрос продолжения рода «до лучших времен».

В комментариях мнения разделились. Одни считают, что дополнительной поддержки от государства недостаточно. Да и с учетом того, что цены на все только повышаются, женщинам непросто решиться завести ребенка.

— Смешно. А где деньги взять, чтобы вырастить и ума дать ребёнку? Женщины, может, и рады не работать, но жить то на что? — задается вопросом Ксения.

— Раньше в помощь были бабушки, а сейчас они все работают. Не у всех есть возможность постоянно быть на больничном при каждых соплях…сейчас уже заранее продумываются все риски… Мужчины сегодня есть, но уверенности в них нет, — отметила Валентина.

— Учитывая стоимость жилья, цены в магазинах, всё допы и плюшки от государства — это капля в море. Ничего не поможет, если нет нормальной работы с хорошим уровнем зарплаты. Если женщине не будет надежно, безопасно, в том числе с финансовой точки зрения, не будет она рожать, — поделилась мнением Анна.

Другие читатели НГС считают, что все дело в людях, которые ведут себя инфантильно, не думают о будущем и ищут отговорки.

— Хочется написать о том, что возраст молодежи увеличился до 35 лет, дети инфантильны сейчас, к сожалению. Поэтому все так, до 30 лет и не думают о детях, — написала Юлия.

Больше всего просмотров (36 тысяч) набрал пост о детской площадке. И вы не удивляйтесь, просто ситуация абсурдная. Жительница Первомайского района пожаловалась, что территорию для детей оградили забором, а ключ от площадки якобы надо «купить у главной женщины дома».

Председательница ТСН «Стена», которое обслуживает дом, подтвердила НГС, что ключи от площадки выдают местным жителям, у которых есть дети дошкольного возраста. Для других вход на площадку обойдется в 100 рублей. Вот так, хочешь покататься с горки — будь добр пройти фейс-контроль, чтобы попасть в список, или плати.