Хранительница сибирского оазиса: кто ухаживает за зимним садом на вокзале Новосибирск-Главный

Елена Оглоблина ухаживает за зимним садом на вокзале уже более 8 лет Источник: NGS.RU











Огромные пальмы, роскошные лианы монстеры и пышные папоротники создают атмосферу настоящего тропического оазиса в самом сердце Сибири. Поддерживать эту красоту в суровых условиях северного климата — нелегкая задача, которую вот уже восемь лет решает Елена Оглоблина, садовница и хранительница этого зелёного уголка.

Елена взяла на себя заботу о зимнем саде на вокзале Новосибирск-Главный в 2017 году, когда его основательница ушла на пенсию. Теперь вся ответственность за более чем сотню растений лежит на её плечах. Среди обитателей сада — экзотические культуры, такие как авокадо, грейпфрут, кофейное дерево и жасмин. За годы работы Елена досконально изучила каждое растение и знает, что нужно каждому из них.

Интерес к экзотической флоре у Елены возник еще в детстве Источник: NGS.RU

Интерес к растениям у Елены появился ещё в детстве, когда она, окончив педагогическое училище, начала работать в детском саду. Здесь она организовала вместе с воспитанниками маленький уголок природы и поняла, что растения — её призвание. По словам Елены, дети и растения чем-то схожи: и те, и другие требуют заботы и внимания. Именно тогда в ней и зародилась любовь к растениям, которая позже привела её на вокзал Новосибирск-Главный.

Сегодня Елена не только ухаживает за тропическим садом, но и делится своими знаниями с посетителями. Для тех, кто хочет больше узнать о зимнем саде, она проводит экскурсии, рассказывая об особенностях каждого растения, его уходе и значении. В качестве подарка участники экскурсий получают маленькие саженцы, которые могут увезти с собой и вырастить у себя дома.

За садом приходится ухаживать ежедневно. Работа садовника — это не только полив и пересадка растений, но и борьба с непредсказуемыми условиями. Елена отмечает, что не всегда есть возможность создать идеальный климат для тропических растений, но она старается делать всё возможное, чтобы они чувствовали себя комфортно. Её мечта — оборудовать сад системой полива, чтобы можно было воссоздать настоящий тропический ливень, который оживил бы растения и придал бы им свежести.

Коллекция растений Елены постоянно пополняется благодаря заботливым посетителям и друзьям. Родные привозят для неё саженцы из путешествий, а пассажиры, впечатлённые красотой зимнего сада, иногда приносят сюда растения, которые у них дома не прижились. Так, например, в саду появилась финиковая пальма, подаренная одним из гостей вокзала.

У Елены есть помощница Светлана, которая вместе с ней ухаживает за растениями и помогает поддерживать их в хорошем состоянии. Пересадить даже одну пальму — задача не из лёгких, но женщины справляются, проявляя терпение и заботу. Ведётся строгий учёт всех работ и изменений в саду: дневник, в котором записываются данные о растениях, ведётся с момента основания сада, и именно в нём зафиксированы первые пальмы, высаженные ещё в 2001 году.

Несмотря на трудности и большой объём работы, Елена продолжает верить, что её сад делает мир добрее. И в этом она видит свою главную миссию — сохранить этот зелёный уголок в центре Новосибирска, чтобы каждый пассажир, оказавшись здесь, мог на мгновение остановиться, почувствовать себя ближе к природе и уйти с вокзала чуть более счастливым.