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Город Спасателей заметили в центре города ночью — участок оцепили

Спасателей заметили в центре города ночью — участок оцепили

Бригада спасателей работала ночью у станции метро «Сибирская»

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2 комментария

Всё происходило около часа ночи

В районе станции метро «Сибирская» в ночь на 26 сентября заметили две машины спасателей МАСС и сотрудников в костюмах химической защиты. Об этом сообщила читательница НГС.

По словам собеседницы, работы проводились на Мичурина, 23. На фото видно небольшой котлован с мусором. Участок оцепили и оградили сигнальной лентой.

Содержимое ямы похоже на мусор

— Под окнами Мичурина, 23 машины химико-радиационной лаборатории, — уточнила женщина.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области НГС объяснили, что этой ночью проходили учения в метро, информация будет позже.

В августе в Новосибирске проходили учения ОДКБ — они продлились три дня.

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Комментарии
3
Гость
1 час
cсовесть чинуш откапывать только в химзащите и можно
Гость
57 минут
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