Спасателей заметили в центре города ночью — участок оцепили

В районе станции метро «Сибирская» в ночь на 26 сентября заметили две машины спасателей МАСС и сотрудников в костюмах химической защиты. Об этом сообщила читательница НГС.
По словам собеседницы, работы проводились на Мичурина, 23. На фото видно небольшой котлован с мусором. Участок оцепили и оградили сигнальной лентой.
— Под окнами Мичурина, 23 машины химико-радиационной лаборатории, — уточнила женщина.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области НГС объяснили, что этой ночью проходили учения в метро, информация будет позже.
В августе в Новосибирске проходили учения ОДКБ — они продлились три дня.