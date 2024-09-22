«Обойти это злополучное место невозможно»: в Стрижах не доделали тротуар — теперь это яма с грязью

В дождь местные жители выходят на дорогу, чтобы обойти участок Источник: читатель НГС

В Новосибирске в микрорайоне Стрижи не доделали участок тротуара. Как рассказал читатель НГС Сергей, впадина теперь вся в грязи и лужах.

Недоделанный участок находится напротив Кубовой, 40. При плохой погоде он наполняется водой.

— Дети и взрослые выходят на дорогу. Пешеходный знак отсутствует, и перейти и обойти это злополучное место невозможно. До этого места был уложен новый тротуар, но работы приостановились, — объясняет Сергей.

Впадина около 15 метров в длину и 20 сантиметров в глубину. Ситуация продолжается уже около двух лет. По словам читателя НГС, всё это время ведется переписка с мэрией, но ответа, когда сделают, нет. Жители просят засыпать участок или доделать тротуар. По их мнению, он представляет угрозу для пешеходов.

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска. На момент публикации ответа не было.