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Город «Обойти это злополучное место невозможно»: в Стрижах не доделали тротуар — теперь это яма с грязью

«Обойти это злополучное место невозможно»: в Стрижах не доделали тротуар — теперь это яма с грязью

Люди выходят на дорогу, чтобы обойти участок

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3 комментария

В дождь местные жители выходят на дорогу, чтобы обойти участок

В Новосибирске в микрорайоне Стрижи не доделали участок тротуара. Как рассказал читатель НГС Сергей, впадина теперь вся в грязи и лужах.

Недоделанный участок находится напротив Кубовой, 40. При плохой погоде он наполняется водой.

— Дети и взрослые выходят на дорогу. Пешеходный знак отсутствует, и перейти и обойти это злополучное место невозможно. До этого места был уложен новый тротуар, но работы приостановились, — объясняет Сергей.

Впадина около 15 метров в длину и 20 сантиметров в глубину. Ситуация продолжается уже около двух лет. По словам читателя НГС, всё это время ведется переписка с мэрией, но ответа, когда сделают, нет. Жители просят засыпать участок или доделать тротуар. По их мнению, он представляет угрозу для пешеходов.

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска. На момент публикации ответа не было.

В мэрии Новосибирска отреагировали на жалобы новосибирцев про разбитый тротуар на улице Большевистской, 37 и у театра «Красный факел». Они отметили, что выдали подрядчику предписание.

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Тротуар Новосибирск Ремонт Стрижи
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Комментарии
4
Гость
21 минута
Не переживайте, скоро подмерзает, будет лучше дырявого асфальта.
Гость
7 минут
"И так сойдет! (с)
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