НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+12°

пасмурно, без осадков

ощущается как +11

1 м/c,

зап.

 745мм 91%
Подробнее
3 Пробки
USD 89,82
EUR 99,72

"Венеция" уходит под воду

Крутой бизнес России
Странная пятидневка
Обзор хороших детсадов
Почему нападают на квадроберов
Успеть на работу
Разборки в фитнесе
Опасные QR-коды
Рюкзак в леднике
Как победить осеннюю хандру
Дороги и транспорт проблема «Отношения не имеем»: в мэрии отреагировали на разрушенные тротуары в центре Новосибирска — что говорит подрядчик

«Отношения не имеем»: в мэрии отреагировали на разрушенные тротуары в центре Новосибирска — что говорит подрядчик

В городской администрации отметили, что работы у «Красного факела» и на Большевистской планируют завершить 15 октября

2 436
20 комментариев

Пешеходам сложно передвигаться по таким тротуарам

В мэрии Новосибирска отреагировали на жалобы новосибирцев про разбитый тротуар на улице Большевистской, 37 и у театра «Красный факел». Они отметили, что выдали подрядчику предписание. Новосибирцы ранее жаловались в НГС на разрушенную плитку и жуткий вид пешеходных зон.

– Из-за нарушений по поводу безопасного движения пешеходов, а также отсутствия ленточного ограждения и временных предупреждающих дорожных знаков подрядной организации ООО «Регион Сибирь» выдали предписание, чтобы они устранили замечания, – отметили в городской администрации.

В мэрии отметили, что ремонт тротуара на улице Большевистской на участке от северного спуска с Октябрьского моста до ООТ «Автостанция «Речной вокзал» и на улице Ленина в районе зданий № 28 - № 32 выполняет подрядная организация ООО «Регион Сибирь». Муниципальный заказ разместили 5 августа 2024 года. Работы на объектах подрядчик планирует завершить 15 октября 2024 года.

НГС направил запрос в компанию ООО «Регион Сибирь». Там отметили, что не имеют онтошения к этим работам.

– Наша компания занимается только содержанием участка федеральной трассы р-256, участок 28-135 км до границы с Алтайским краем. К данному участку мы отношения не имеем, – сообщили в компании.

Ранее НГС писал о том, что автомобилистка показала, как выглядит асфальт на Толмачевском шоссе. По словам местных жителей, ехать водителям приходится посреди дороги.

ПО ТЕМЕ
Дорога Ремонт Тротуар Подрядчик
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
20
Dexterius
7 сентября 2024, 10:37
Выглядеть так что нужно пару чинуш посадить, а то все непричем опять... Вредители и диверсанты.
За державу обидно!
7 сентября 2024, 10:56
Каков мэр,таков и его приход,мэрия. Ответы на все запросы и письма строчит один отдел и не важно ,что там написано,подчинённые Кудрявцева подписывают эти ответы в системе конвейера,не читая и не вникая.И не важно какая туфта в этих ответах,есть ответ тема закрыта и никого больше этот вопрос не волнует. У них спрашивают про Фому,они просто отвечают про Ерёму!ПРОВЕРЕНО НЕ РАЗ!!!! Особенно в этом преуспел господин Клемешов......
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Учебник практически не открывал». Школьник рассказал о том, как год учился на дому
Анонимное мнение
Мнение
Горячие страсти в холодной политике: секс-колумнистка НГС — о предвыборных баталиях в новосибирском Академгородке
Анонимное мнение
Мнение
Отношение к русским, цены на жилье и тоска по дому: российский инженер перебрался в Барселону — как ему там живется?
Анонимное мнение
Мнение
«Как-то она прятала перепившего ученика в шкафу»: журналист — о звонке любимому учителю
Анонимное мнение
Мнение
«Сервис и транспорт в ауте»: журналистка НГС — о том, почему отдыхать на базах под Новосибирском некомфортно
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем
Знакомства

Викуля,33

Владимир,43

Анна,43

Дарья,33

Mister Sergeo,34

Наташа,46

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Склад индивидуального хранения вещей физических и юридических лиц

940 ₽

Добавить объявление