«Отношения не имеем»: в мэрии отреагировали на разрушенные тротуары в центре Новосибирска — что говорит подрядчик

Пешеходам сложно передвигаться по таким тротуарам Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В мэрии Новосибирска отреагировали на жалобы новосибирцев про разбитый тротуар на улице Большевистской, 37 и у театра «Красный факел». Они отметили, что выдали подрядчику предписание. Новосибирцы ранее жаловались в НГС на разрушенную плитку и жуткий вид пешеходных зон.

– Из-за нарушений по поводу безопасного движения пешеходов, а также отсутствия ленточного ограждения и временных предупреждающих дорожных знаков подрядной организации ООО «Регион Сибирь» выдали предписание, чтобы они устранили замечания, – отметили в городской администрации.

В мэрии отметили, что ремонт тротуара на улице Большевистской на участке от северного спуска с Октябрьского моста до ООТ «Автостанция «Речной вокзал» и на улице Ленина в районе зданий № 28 - № 32 выполняет подрядная организация ООО «Регион Сибирь». Муниципальный заказ разместили 5 августа 2024 года. Работы на объектах подрядчик планирует завершить 15 октября 2024 года.

НГС направил запрос в компанию ООО «Регион Сибирь». Там отметили, что не имеют онтошения к этим работам.

– Наша компания занимается только содержанием участка федеральной трассы р-256, участок 28-135 км до границы с Алтайским краем. К данному участку мы отношения не имеем, – сообщили в компании.