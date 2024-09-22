То ли ДНК, то ли ребенок. Странные каменные скульптуры расставлены по Новосибирску — вы ходите мимо и не знаете, что это

Скульптуры так хорошо вписались в привычный пейзаж, что многие даже не обращают на них внимания Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Порядка 15 лет назад в Новосибирске проводили каменные симпозиумы — сюда съезжались мастера по резьбе по камню со всей России, и в течение месяца превращали упрямый материал во что-то необычное. Благодаря этому город обзавелся десятками скульптур, которые обосновались в парках и площадях. Прошли годы, симпозиумов больше нет, но скульптуры остались. НГС решил вспомнить, кто и как создавал арт-объекты, мимо которых вы, наверняка, проходите всякий раз, когда гуляете в центре.

Сколько симпозиумов было в Новосибирске и почему их перестали делать

Первый симпозиум-фестиваль каменной скульптуры прошел в Новосибирске в 2002 году на территории Первомайского сквера. Инициаторами стали скульптор, член Союза художников Александр Бортник и администрация Центрального района. В летнее время город встречал фестиваль каменной скульптуры, а зимой — фестиваль снежной скульптуры. И если последний до сих пор жив, то каменный симпозиум до наших дней не продержался. Всего город успел принять шесть фестивалей по камню.

— Участие в симпозиуме в разные годы принимали скульпторы из Австрии, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Бишкека, Новосибирска, Барнаула, Бийска, других городов. По традиции скульпторы дарили свои работы городу. Так, в 2008 году было изготовлено 15 скульптур, и они были подарены в каждый район Новосибирска, — отметили в мэрии.

Скульптуры, отселенные в парк Дзержинского («Девушка с веером» и «Быт народов севера») Источник: 2ГИС











Как рассказала НГС бывшая вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, последний фестиваль прошел в 2010 году. Для некоторых фестивалей мрамор привозили специально из мраморного карьера в Петенях (Маслянинский район) или из Кибик-Кордонского месторождения (Саяногорск).

— Скульптуры нужно было куда-то постоянно устанавливать, материал привозить. Обязательно нужен был хороший материал, ну и в том числе присутствие хороших скульпторов, которые умеют работать с этим материалом. Это оказалось достаточно затратное мероприятие, поэтому перестали его проводить, — объяснила она.

Более того, ряд скульптур, установленных в сквере у «Глобуса», в Первомайском сквере и на Красном проспекте, были перемещены в парк имени Дзержинского. Так, в парке обосновались, в частности, скульптуры новосибирца Станислава Вишнякова «Девушка с веером», жителя Кыргызстана Муратбека Джумалиева «Катунь и Бия», а также томича Александра Клебана «Быт народов Севера».

Изваяния у «Глобуса»

Начнем со сквера, богатого на белоснежные изваяния. Все они — результат тех самых симпозиумов.

«Шаману» у «Глобуса» уже 15 лет Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Скульптуру, которую ее автор, новосибирец Станислав Вишняков назвал «Шаман», установили в сквере в 2009 году. Как раз в это время в Новосибирске проходил пятый фестиваль-симпозиум. Если приглядеться к шаману, можно заметить голубые прожилки мрамора — по задумке автора, они должны символизировать бело-голубые ленточки. Это такая дань древней традиции повязывания ленточек (Дьялама), распространенной на Алтае: этим жестом алтайцы выражали поклонение и любовь к природе Алтая.

Обратите внимание, ленточки есть и рядом со скульптурой.

«Алтайка» чуть старше «Шамана» Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Скульптура «Алтайка» — соседка арт-объекта «Шаман». В Новосибирске она появилась в результате симпозиума в 2008 году, как раз, когда город обогатился сразу 15-ю изваяниями. Автор объекта — барнаулец Александр Маркин. Он работал с тем самым мрамором из Саяногорска. В частности, он использовался для реконструкции и возведения храма Христа Спасителя в Москве и Большого театра. Итогом стала работа «Алтайка» — как говорил сам скульптор, в девочке с пышной гривой он изобразил свою дочь Александру.

Попробуйте угадать, что хотел изобразить художник Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Переходим от традиционного искусства к более абстрактному. У лежачей композиции возле «Шарика» так и нет названия. Ее создал питерский скульптор Парафий Трошин в 2007 году. В том году участники работали с мягким полоцким мрамором. Как итог — мягкие формы и текучесть композиции. Сам же автор говорил, что запечатлел в камне «слепок живой души скульптора».

Скульптуры рядом с филармонией

Как правило, проходя мимо филармонии, люди чаще обращают внимание на цветочные часы, но и здесь обосновались фестивальные фигуры. Самая известная из них, которую даже отметили в 2ГИС, — это композиция «Девочка Маришка с котенком по имени Муренка».

В открытых источниках можно найти информацию, что автор композиции — женщина. И это все, что известно об авторе Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Арт-объекту у филармонии 16 лет. Он тоже изготовлен из саяногорского мрамора. О памятнике известно мало, в частности, даже имени автора нет ни в 2ГИС, ни на сайтах, посвященных скульптуре. Зато известно, что композиция, по замыслу девушки-скульптора, должна олицетворять любовь. В народе закрепилось более простое название — «Девушка с котом».

В 2ГИС можно найти еще один вариант — «Даренка и Буренка». Об этом в отзывах к скульптуре рассказал родственник одного из участников симпозиума Николая Порубова Илья Порубов. Он же назвал автора — Эльвира Раиткина.

Если приглядеться, то в куске мрамора можно увидеть пару, утопающую в объятиях Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Автор этой композиции прямо напротив милой не то Маришки, не то Даренки тоже неизвестен. Объект разместили в то же время, что и соседний. С названием тоже все неоднозначно: в народе распространено название «Утомленные любовники», но официально название звучит так — «Рулит всем любовь» (по надписи на задней части скульптуры).

В 2ГИС скульптуру оценили не очень высоко — пользователям не понравился неочевидный ее посыл.

Что можно встретить на улицах и в Нарымском сквере

На улице Орджоникидзе, недалеко от «Ауры», есть еще один объект симпозиума. Это скульптура «Росток и солнце».

Автор композиции — Николай Порубов Источник: Полина Перепелица / NGS.ru











Арт-объект появился в 2009 году усилиями скульптора из Бийска Николая Порубова. Родственник автора Илья Порубов, впрочем, утверждает, что название у объекта другое — «Рождение». Объект сохранился лучше других. А может быть, дело в белоснежном саяногорском мраморе.

Композицию создал студент НГАХА Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











У первой гимназии по улице Красный проспект, 48 можно встретить старца — это композиция «Последняя охота». Она показывает древнейшую тувинскую традицию. Каждый мужчина должен ходить на охоту, пока может передвигаться, а в 70 лет охотник отправляется на свою последнюю охоту в жизни — тогда он выпускает птицу. Эта же птица изображена на плече у старца.

Скульптор, представивший «Последнюю охоту», — студент 6-го курса НГАХА из Тывы Белек Кужугет. Объект появился в 2010 году, в год, когда проходил последний симпозиум.

Что вы увидели в очертаниях объекта? Источник: Lilu Dallas / 2ГИС











Пожалуй, самой необычной скульптурой, появившейся в Новосибирске в результате фестиваля, можно назвать эту — «Спираль ДНК». Ей 16 лет, автор композиции неизвестен.

Судя по отзывам в 2ГИС, композицию пользователи явно недолюбливают, возможно, видят очертания не спирали ДНК, а чего-то другого. Иначе, как объяснить требования убрать скульптуру из сквера.

— Столько негативных отзывов на скульптуру, это ведь ребёнок в утробе матери, что плохого в детях, — предположил Максим З. в 2ГИС.