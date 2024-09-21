«Меня зовут Саша, и я урод»: история однорукой сибирской пацанки, ставшей участницей реалити-шоу на «Пятнице»

«Меня зовут Саша, и я урод». История однорукой пацанки, ставшей участницей шоу на «Пятнице» Источник: телеканал «Пятница» / Youtube











На телеканале «Пятница» начали показывать новое реалити-шоу «Пацанки», которое снимали в Таиланде. Это проект о девушках с непростыми судьбами. Им предлагаются различные испытания, чтобы они могли доказать, что хотят изменить свою жизнь. Среди пацанок — есть три участницы из Иркутской области. Сегодня расскажем про одну из них — 20-летнюю Александру Крючкову.

Александра живет в небольшом поселке Лесогорск Чунского района. С рождения у нее нет одной руки, поэтому она носит протез. В одном из испытаний на реалити-шоу, когда нужно было прыгнуть в воду, ей пришлось снять устройство. Девушка призналась, что делать ей это было стеснительно.

— Меня зовут Саша, и я урод. Руки у меня нет с рождения. Когда была маленькая, протеза, соответственно, не было и у меня просто висел рукав. Мама всегда меня выводила в люди, она не стеснялась, что у меня нет руки. Она и в садик меня отдала, и в школу отдала. Надевала платья, в том числе с короткими рукавами, я не стеснялась, — так начинается визитка девушки.

Она рассказала, что начала себя чувствовать не такой, как все, лет в 11, когда дети стали обращать внимание на отсутствие руки. Некоторые считали, что она потеряла ее в автоаварии, другие — что руку отрубили топором.

— Я начала сразу загоняться, закрываться, что я страшная, не такая. Думала: «А обстригу-ка я волосы, а надену-ка я джинсы, а начну-ка я в черном ходить». Друзей у меня нет, потому что либо предадут, либо нож в спину воткнут, — поделилась Александра.



Александра считает себя уродом Источник: телеканал «Пятница» / Youtube

Отношений у девушки тоже нет. Она признаётся, что не верит в любовь и всегда, когда тянулась к молодым людям, ее отвергали.

— Был мальчик в школе, было 14 февраля, я приготовила ему валентинку в конверте, конфету положила. Думаю, принесу ему, он обрадуется. А в ответ он сожрал эту конфетку, разорвал конверт. Крикнул: «Я со страшными не встречаюсь». У меня была истерика, — вспоминает участница проекта.

С мамой у Александры теплые отношения, а вот с отцом возникают недопонимания. Однажды они даже подрались: тогда мужчина разбил дочери нос, а она ему желала смерти. Тем не менее девушка хочет обеспечить родителям шикарную старость, чтобы поблагодарить за то, что они ей дали.

— Мне очень часто говорят, что я мужик. Во мне сразу просыпалась негатив, ненависть, всё заканчивалось дракой. Дерусь я по-разному, смотря кто стоит передо мной. Чаще всего передо мной стоят парни, потому что они не понимают, что я девочка, — говорит Александра.

Она отмечает, что из-за протеза возникают проблемы с работой: ей отказывали по этой причине там, где бы хотелось работать.

— Я считаю себя уродом. Я считаю себя неполноценной. Я считаю себя ошибкой. Я очень хочу принять себя, уважать себя, полюбить себя. Открыть глаза утром, почувствовать, что всё лишнее убрали, надеть майку, выйти к девочкам, снять шапку, черное. Может, меня кто-то накрасит, сама я вообще не умею этого делать. Внутри меня ребенок, скорее обиженный на окружение, но добрый, — говорит Александра.