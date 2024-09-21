НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+18°

пасмурно, без осадков

ощущается как +19

1 м/c,

ю-в.

 746мм 65%
Подробнее
3 Пробки
USD 92,58
EUR 103,38

Новосибирцы собралась послушать Хабиба — видео

Что интересного в стране
Как «Ашан» спас «СибМолл»
Обзор хороших детсадов
Автохамы в Новосибирске
Главные тренды сезона
Сибиряки переехали в США
Обман на платформе для геймеров
Новости в Telegram
Город «Меня зовут Саша, и я урод»: история однорукой сибирской пацанки, ставшей участницей реалити-шоу на «Пятнице»

«Меня зовут Саша, и я урод»: история однорукой сибирской пацанки, ставшей участницей реалити-шоу на «Пятнице»

Девушке 20 лет

451
8 комментариев

«Меня зовут Саша, и я урод». История однорукой пацанки, ставшей участницей шоу на «Пятнице»

На телеканале «Пятница» начали показывать новое реалити-шоу «Пацанки», которое снимали в Таиланде. Это проект о девушках с непростыми судьбами. Им предлагаются различные испытания, чтобы они могли доказать, что хотят изменить свою жизнь. Среди пацанок — есть три участницы из Иркутской области. Сегодня расскажем про одну из них — 20-летнюю Александру Крючкову.

Александра живет в небольшом поселке Лесогорск Чунского района. С рождения у нее нет одной руки, поэтому она носит протез. В одном из испытаний на реалити-шоу, когда нужно было прыгнуть в воду, ей пришлось снять устройство. Девушка призналась, что делать ей это было стеснительно.

— Меня зовут Саша, и я урод. Руки у меня нет с рождения. Когда была маленькая, протеза, соответственно, не было и у меня просто висел рукав. Мама всегда меня выводила в люди, она не стеснялась, что у меня нет руки. Она и в садик меня отдала, и в школу отдала. Надевала платья, в том числе с короткими рукавами, я не стеснялась, — так начинается визитка девушки.

Она рассказала, что начала себя чувствовать не такой, как все, лет в 11, когда дети стали обращать внимание на отсутствие руки. Некоторые считали, что она потеряла ее в автоаварии, другие — что руку отрубили топором.

— Я начала сразу загоняться, закрываться, что я страшная, не такая. Думала: «А обстригу-ка я волосы, а надену-ка я джинсы, а начну-ка я в черном ходить». Друзей у меня нет, потому что либо предадут, либо нож в спину воткнут, — поделилась Александра.

Александра считает себя уродом

Отношений у девушки тоже нет. Она признаётся, что не верит в любовь и всегда, когда тянулась к молодым людям, ее отвергали.

— Был мальчик в школе, было 14 февраля, я приготовила ему валентинку в конверте, конфету положила. Думаю, принесу ему, он обрадуется. А в ответ он сожрал эту конфетку, разорвал конверт. Крикнул: «Я со страшными не встречаюсь». У меня была истерика, — вспоминает участница проекта.

С мамой у Александры теплые отношения, а вот с отцом возникают недопонимания. Однажды они даже подрались: тогда мужчина разбил дочери нос, а она ему желала смерти. Тем не менее девушка хочет обеспечить родителям шикарную старость, чтобы поблагодарить за то, что они ей дали.

— Мне очень часто говорят, что я мужик. Во мне сразу просыпалась негатив, ненависть, всё заканчивалось дракой. Дерусь я по-разному, смотря кто стоит передо мной. Чаще всего передо мной стоят парни, потому что они не понимают, что я девочка, — говорит Александра.

Она отмечает, что из-за протеза возникают проблемы с работой: ей отказывали по этой причине там, где бы хотелось работать.

— Я считаю себя уродом. Я считаю себя неполноценной. Я считаю себя ошибкой. Я очень хочу принять себя, уважать себя, полюбить себя. Открыть глаза утром, почувствовать, что всё лишнее убрали, надеть майку, выйти к девочкам, снять шапку, черное. Может, меня кто-то накрасит, сама я вообще не умею этого делать. Внутри меня ребенок, скорее обиженный на окружение, но добрый, — говорит Александра.

Ранее победительница шестого сезона известного шоу «Пацанки» (18+) Татьяна Каширина, которая родилась и выросла в Новокузнецке, разбила голову спортсменке в московском ресторане.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Пацанки Пятница Лесогорск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
ральф
13 минут
Обычно у людей с физическими недостатками превосходно развивается мозг и интелектуальные возможности. Но не в этом случае...
Гость
23 минуты
Эта хоть на девочку похожа в отличие от тех животин.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Мнение
«Платеж — больше половины зарплаты». Обладательница новой двушки рассказала, как решилась на ипотеку с безумными процентами
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
Одни боятся, другие женятся: откуда взялись мифы вокруг пятницы 13-го и что делать в этот день — объясняет нумеролог
Алина Шадрина
Мнение
«Кто-то невидимый разрывает тебе мышцы на ногах»: переболевшая рассказала о злобном вирусе, который косит всех вокруг
Анонимное мнение
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Алёна,48

Дмитрий,46

FronT,51

viktor krikauzou,42

Наталия,43

Александр,59

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз мусора

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление