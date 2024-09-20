Большой брат с Кипра: искусственный интеллект будет следить за новосибирцами на улицах — кто и зачем ставит «умные» камеры

Власти не разглашают места установки камер «Безопасного города» Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











В Новосибирской области постепенно внедряют технологии искусственного интеллекта, которые нужны для повышения уровня безопасности. Для этого в регионе действуют комплекс «Безопасный город» и система по распознаванию лиц. Вскоре к ним добавятся технологии компании NtechLab, соглашение с которой заключило министерство цифрового развития и связи региона. Рассказываем, какие нарушения сможет находить ИИ, и как это должно помочь обезопасить сибиряков.

Что делают сейчас

В Новосибирской области сегодня уже работает технология по распознаванию лиц FindFace Multi от NtechLab. Как сообщили НГС в пресс-службе минцифры региона, с помощью биометрической аналитики с октября 2023 года удалось поймать больше 700 нарушителей. Также благодаря искусственному интеллекту нашли 66 пропавших людей.

В министерстве подчеркнули, что камеры видеонаблюдения, которые подключениы к системе «Безопасный город», устанавливают без соглашения с NtechLab. Места для размещения выбирают на основе приоритетов правоохранительных органов.

— Информация о местах размещения камер видеонаблюдения не подлежит разглашению, — подчеркнули в пресс-службе минцифры Новосибирской области.

До конца года в регионе собираются установить 57 камер «Безопасного города». Также в рамках программы собираются передавать в систему видео с камер, которые уже работают в области.

Соглашение с NtechLab

Власти планируют и дальше развивать систему искусственного интеллекта для безопасности в регионе. Во время форума «Технопром» минцифры Новосибирской области подписало соглашение с компанией NtechLab о внедрении цифровых технологий.

— В рамках соглашения продолжим совместную работу по обеспечению безопасности жителей Новосибирской области. Распознавание оставленных предметов, силуэтов, скопления людей, пересечения запретных зон — те направления видеоаналитики, которые мы планируем развивать, — говорил тогда министр связи Новосибирской области Сергей Цукарь, его слова цитировала пресс-служба NtechLab.

Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Компания также сообщала, что соглашение предусматривает внедрение технологий искусственного интеллекта, которые помогут в модернизации транспортной инфраструктуры и сферы ЖКХ.

Сам NtechLab позиционирует себя как мирового лидера в разработке решений для видеоаналитики на основе технологий искусственного интеллекта и технологического партнера «Ростеха». В пресс-службе компании рассказывали о многократных победах на международных конкурсах. Также NTechLab заявляет, что реализовала масштабные проекты для государства и бизнеса в 34 странах и 62 регионах России. Они связаны с разработкой решений для «умных» городов, здравоохранения, промышленности, транспорта и других сфер.

По информации сервиса RusProfile, NtechLab зарегистрирована в 2015 году, с 2017 года ею владеет компания «Н-ТЕХ.ЛАБ ЛТД», зарегистрированная на Кипре, офис находится в Москве. Выручка в 2023 году составила 709 миллионов рублей, убыток — 129,3 миллиона. Годом ранее компания ушла в минус на 228 миллионов при выручке в 1,15 миллиарда. В 2021 году NtechLab получила чистую прибыль в 88,2 миллиона рублей при выручке в 1 миллиард.

Какую работу нашли для ИИ

Искусственный интеллект будет работать по нескольким направлениям. Первое — распознавание оставленных предметов. Это должно помочь правоохранительным органам в борьбе с терроризмом и кражами.

Второй — пересечение запретных зон. Например, если кто-то зайдет на проезжую часть или железную дорогу в неположенном месте, будет срабатывать детектор. В министерстве цифрового развития Новосибирской области объяснили, что технология позволяет распознавать людей и автомобили.

Еще одно направление — выявление скоплений групп людей в определенных зонах. Эта технология позволит передавать силовикам информацию о несанкционированных митингах или потасовках.

Силуэтная аналитика предназначена для поиска пропавших без вести людей. Также правоохранители смогут использовать ее, чтобы раскрывать преступления, в том числе кражи, грабежи и разбои.

Средства на внедрение новых технологий выделят по региональной программе «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса „Безопасный город“ в Новосибирской области». Объем средств на 2025 год станет известен после формирования проекта закона об областном бюджете.

НГС направил запрос в компанию NtechLab, чтобы узнать подробности модернизации транспортной инфраструктуры в регионе и повышения эффективности работы коммунальных служб. Кроме того, НГС попросил уточнить сумму действющего контракта компании с новосибирским правительством.