Город В футболках под солнцем: как новосибирцы проводят бабье лето — 10 теплых кадров с городских улиц
В футболках под солнцем: как новосибирцы проводят бабье лето — 10 теплых кадров с городских улиц
Кто-то решил прогуляться по набережной, другие предпочитают сидеть на траве
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В Новосибирск пришла теплая погода — бабье лето. В последние жаркие дни воздух прогреется до +20 градусов, но уже на следующей неделе синоптики прогнозируют похолодание. НГС решил пройтись по городским улицам и посмотреть, как новосибирцы провожают бабье лето. Смотрим 10 по-настоящему теплых кадров.
19 сентября православные отмечают день архангела Михаила. В этот день по приметам составляли прогноз погоды на осень и зиму. Рассказываем, на что стоит обратить внимание сегодня.
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