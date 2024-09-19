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Как новосибирцы проводят бабье лето - 10 фото

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Город В футболках под солнцем: как новосибирцы проводят бабье лето — 10 теплых кадров с городских улиц

В футболках под солнцем: как новосибирцы проводят бабье лето — 10 теплых кадров с городских улиц

Кто-то решил прогуляться по набережной, другие предпочитают сидеть на траве

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9 комментариев

В Новосибирск пришла теплая погода — бабье лето. В последние жаркие дни воздух прогреется до +20 градусов, но уже на следующей неделе синоптики прогнозируют похолодание. НГС решил пройтись по городским улицам и посмотреть, как новосибирцы провожают бабье лето. Смотрим 10 по-настоящему теплых кадров.

19 сентября в Новосибирске установилась ясная погода. Столбик термометра днем поднялся до отметки в +19 градусов. Горожане не стали упускать возможность погреться на солнце и вышли на улицу

Многие оказались на Михайловской набережной — одной из главных парковых площадок города. Часть горожан сняла с себя верхнюю одежду, оставшись в футболках. Другие, судя по снимкам, не спешат убирать теплые вещи в жаркую погоду.

Вместе с тем осень уже наступила в городе. Листья на деревьях частично окрасились в желтый цвет и осыпались. Трава, вместе с тем, остается по-летнему зеленой.

На Михайловской набережной летом можно было часто заметить людей, сидящих на траве. И сейчас, в последние теплые дни, там также отдыхают горожане.

Некоторые горожане пришли на набережную с детьми. Чтобы уберечь глаза от лучей солнца, люди взяли с собой солнцезащитные очки.

На берегу все еще можно заметить катера. Их еще не убрали на стоянку — владельцы продолжают ходить на транспорте по воде.

В городе наступила золотая осень. Некоторые горожане решили устроить фотосессию на фоне воды и пожелтевших деревьев.

По информации «Яндекс.Погоды», 20-22 сентября дневная температура в Новосибирске составит от +18…до +20 градусов, в субботу ожидается небольшой дождь.

Уже с понедельника, 23 сентября, в городе прогнозируются затяжные дожди — осадки, по данным синоптиков, ожидаются почти каждый день. В Новосибирск придет похолодание до +6 градусов днем.

19 сентября православные отмечают день архангела Михаила. В этот день по приметам составляли прогноз погоды на осень и зиму. Рассказываем, на что стоит обратить внимание сегодня.

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Комментарии
9
Гость
23 минуты
Кто-то на траве сидит. А у меня в подъезде, на ступенях, сидят подростки. Ладно бы хоть курили или пили, ну клей бы нюхали на крайняк. Нет же, просто сидят. Странные.
Гость
19 минут
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