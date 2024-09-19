Иней на листве — к скорой зиме: приметы погоды на 19 сентября — на что обратить внимание сегодня

Православные 19 сентября отмечают день архангела Михаила. По поверью в этот день нельзя было совершать длительные поездки, так как в дороге могли случиться неприятности. Также в этот день по приметам составляли прогноз погоды на осень и зиму. Рассказываем о них подробнее.
Так, если утром сильный туман, то осень будет теплой. А ярко-синие облака вечером сулили переменчивость в погоде.
Согласно поверьям, если на верхушках берез листья долго остаются зелеными, значит зима придет рано. А если листья на макушке березы рано пожелтели — к ранней весне. Также иней на листве утром 19 сентября предвещал скорую зиму.
Ранее НГС изучил данные погодных сервисов и составил прогноз на сентябрь.