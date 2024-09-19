Иней на листве — к скорой зиме: приметы погоды на 19 сентября — на что обратить внимание сегодня

В старину в этот день нельзя было совершать длительные поездки

Православные 19 сентября отмечают день архангела Михаила. По поверью в этот день нельзя было совершать длительные поездки, так как в дороге могли случиться неприятности. Также в этот день по приметам составляли прогноз погоды на осень и зиму. Рассказываем о них подробнее.