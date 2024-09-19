Сибиряка заставили выкопать из могилы прах тещи — он захоронил урну без разрешения

Пришлось вскрывать каменные плитки Источник: ГУФССП России по Красноярскому краю / telegram











Судебные приставы Красноярска заставили мужчину выкопать прах тещи из земли. Он незаконно «подселил» урну с прахом в могилу своей сестры на «Бадалыке».

Как сообщают в службе приставов, мужчина искренне полагал, что участок с захоронениями его близких родственников является семейной собственностью. Там покоились его мать, родные сестра и брат. Когда скончалась теща, то мужчина кремировал ее, а прах самовольно поместил в имеющуюся могилу.

При этом красноярец даже заменил памятник усопшим, оставив на нем только фото своей мамы и тещи, исключив из этого «списка» родную сестру. Другие члены семейства не могли не заметить изменений. Они подали в суд на мужчину и выиграли.

Под присмотром судебных приставов мужчине пришлось извлечь урну с прахом тещи. Также он заключил договор с ритуальной фирмой, чтобы восстановить памятник с прежними именами. Сейчас памятник уже восстановлен.

Согласно законодательству РФ, теща ответчика будет перезахоронена в другом месте.

Ранее под Новосибирском неизвестные разломали памятники на кладбище. Полиция возбудила уголовное дело.