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Город Сибиряка заставили выкопать из могилы прах тещи — он захоронил урну без разрешения

Сибиряка заставили выкопать из могилы прах тещи — он захоронил урну без разрешения

Мужчина думал, что имеет право распоряжаться участком, где лежат его родные

489
1 комментарий

Пришлось вскрывать каменные плитки

Судебные приставы Красноярска заставили мужчину выкопать прах тещи из земли. Он незаконно «подселил» урну с прахом в могилу своей сестры на «Бадалыке».

Как сообщают в службе приставов, мужчина искренне полагал, что участок с захоронениями его близких родственников является семейной собственностью. Там покоились его мать, родные сестра и брат. Когда скончалась теща, то мужчина кремировал ее, а прах самовольно поместил в имеющуюся могилу.

При этом красноярец даже заменил памятник усопшим, оставив на нем только фото своей мамы и тещи, исключив из этого «списка» родную сестру. Другие члены семейства не могли не заметить изменений. Они подали в суд на мужчину и выиграли.

Под присмотром судебных приставов мужчине пришлось извлечь урну с прахом тещи. Также он заключил договор с ритуальной фирмой, чтобы восстановить памятник с прежними именами. Сейчас памятник уже восстановлен.

Согласно законодательству РФ, теща ответчика будет перезахоронена в другом месте.

Ранее под Новосибирском неизвестные разломали памятники на кладбище. Полиция возбудила уголовное дело.

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Комментарии
1
Гость
13 минут
Странный бааораб, тещу в родные определил и устроил дичь, она ему по сути вообще никто. Его жена не занималась матерью своей? А может его заставили?
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