Под Новосибирском неизвестные разломали памятники на кладбище — полиция возбудила уголовное дело

В Новосибирске возбудили уголовное дело по факту повреждения могильных плит на Кудряшовском кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
— По факту повреждения надмогильных сооружений дознавателем МО МВД России «Новосибирский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 244 УК РФ «Надругательство над местами захоронений, — пояснили в ведомстве.
Информация о том, что неизвестные разломали памятники на кладбище, появилась в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». Очевидцы опубликовали фото с места инцидента.
— На Кудряшовском кладбище неизвестные вандалы разломали памятники. Также на кладбище сменилась администрация, и тем, у кого отведено место под подхоронение и столики с беседками, приложили записки с просьбой зайти в администрацию кладбища, — говорится в посте.
Сейчас полиция проводит мероприятия по установлению причастных к вандализму лиц.
Ранее в Новосибирской области подростки работали на кладбище и устроили фотосессию на фоне памятников. Местный житель нашел их и заставил извиняться. НГС выяснил подробности произошедшего.