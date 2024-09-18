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Власти устроят проверку всех защитных сооружений в Новосибирской области

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Город Акты ждут на DVD-дисках: власти Новосибирской области устроят проверку всех защитных сооружений

Акты ждут на DVD-дисках: власти Новосибирской области устроят проверку всех защитных сооружений

Документ об этом подписал и. о. губернатора Юрий Петухов

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19 комментариев

Специальной комиссии предстоит проверить убежища и оценить их состояние

Постановление об инвентаризации защитных сооружений в Новосибирской области в этом году опубликовали на официальном сайте правительства. Документ подписал и. о. губернатора Юрий Петухов.

Согласно постановлению, власти должны создать территориальную инвентаризационную комиссию, которую возглавит заместитель губернатора Сергей Семка и муниципальные подкомиссии.

Специалисты должны будут осмотреть и оценить техническое состояние защитных сооружений (ЗСГО). Акты инвентаризации комиссии необходимо направить в Главное управление МЧС по региону на DVD-диске.

Подкомиссии создать необходимо до 23 сентября, провести обследования ЗСГО — до 18 октября.

НГС направил запрос в пресс-службу правительства, чтобы узнать подробности.

Пару дней назад в Новосибирске на карте указали пункты временного размещения на случай чрезвычайных ситуаций и сборные эвакуационные пункты. В основном, они размещаются в школах, вузах, колледжах и других образовательных учреждениях.

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Комментарии
20
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18 сентября 2024, 11:46
Это спецы НГСа волевым решением губернатора сменили или город о чем-то не в курсе?
Гость
18 сентября 2024, 11:05
Про ио губернатора не понял
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