Акты ждут на DVD-дисках: власти Новосибирской области устроят проверку всех защитных сооружений

Постановление об инвентаризации защитных сооружений в Новосибирской области в этом году опубликовали на официальном сайте правительства. Документ подписал и. о. губернатора Юрий Петухов.
Согласно постановлению, власти должны создать территориальную инвентаризационную комиссию, которую возглавит заместитель губернатора Сергей Семка и муниципальные подкомиссии.
Специалисты должны будут осмотреть и оценить техническое состояние защитных сооружений (ЗСГО). Акты инвентаризации комиссии необходимо направить в Главное управление МЧС по региону на DVD-диске.
Подкомиссии создать необходимо до 23 сентября, провести обследования ЗСГО — до 18 октября.
НГС направил запрос в пресс-службу правительства, чтобы узнать подробности.
Пару дней назад в Новосибирске на карте указали пункты временного размещения на случай чрезвычайных ситуаций и сборные эвакуационные пункты. В основном, они размещаются в школах, вузах, колледжах и других образовательных учреждениях.