Во дворе элитного ЖК нашли мертвую сову — жильцы заподозрили, что она сбежала от фотографов-подростков

Мертвую птицу девушка нашла во дворе собственного дома Источник: читательница НГС Наталья











Во дворе элитного ЖК на улице Шамшурина заметили мертвую сову. Жильцы заподозрили, что птица смогла улететь от уличных фотографов, которые плохо о ней заботились, но во время побега ослабела и замерзла. Фотографию птицы прислала в редакцию НГС местная жительница Наталья.

— Увидела ее утром, часов в 8 в воскресенье. Сова, без признаков жизни, но абсолютно неповрежденная, лежала на огороженной территории жилого дома. Я ее сфотографировала и бросила фото в групповой чат дома, потому что торопилась, — рассказала Наталья НГС. — Потом кто-то из соседей в чате написал, что накануне вечером после 18.00 возле «Ленты» на пересечении Ленина и Комсомольского проспекта ходили два мальчика-подростка, с двумя такими совами. Приставали к прохожим и предлагали сфотографироваться за деньги, а совы были уже в вялом состоянии.

Сибирячка предположила, что птица смогла улететь от подростков-фотографов, но из-за плохого питания ослабела, замерзла и умерла.

НГС обратился в новосибирский центр реабилитации диких животных. По словам координатора Алисы Богомоловой, погибшая птица — это ястребиная сова, которая вполне могла попасть во двор в Железнодорожном районе Новосибирска и без всякого криминала.

— Это ястребиная сова, они прилетают к нам осенью, зимовать, — рассказала Алиса Богомолова. — Ястребиная сова не синантропный вид, старается держаться от человека подальше. Будет сидеть где-нибудь в Искитимском районе на макушке елки. Это дневной вид совы, она может охотиться и днем, и ночью, но преимущественно днем. Неприятные товарищи, которые фотографируют людей с совами, этот вид не используют. Слишком сложно для них, слишком не тривиально.

При этом купить ястребиную сову можно, и даже официально: их, например, разводят в Москве. Но фотографы, по словам Алисы Богомоловой, используют в основном сипух: они легко размножаются в неволе и обладают спокойным характером, а если не здоровы — и вовсе ведут себя апатично, что фотографам только на руку.

Волонтеры центра намерены отыскать трупик совы, чтобы провести вскрытие. Но не потому, что подозревают криминал:

— Обычно птицы гибнут от черепно-мозговой травмы, но всегда кроме травмы есть что-то еще, анемия, истощение, — рассказала Алиса Богомолова. — Хотим посмотреть, с чем птицы на этот раз к нам прилетели, так мы отслеживаем различные инфекционные заболевания.