Кота, похожего на саванну, поймали в Барышево — видео, где он пугает волонтеров

Осознав, что оказался взаперти, кот пришел в негодование.



Откуда животное взялось в Барышево, ни жители села, ни волонтеры не представляют, но предполагают, что экзотический хищник раньше жил с людьми. Порода кота тоже пока неизвестна:



— На днях мы поедем к ветеринару посмотреть чип и заодно взять анализы и рассмотреть его повнимательнее. Есть подозрение, что это саванна или помесь кота-рыболова, но надо смотреть внимательнее.