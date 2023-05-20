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Кота, похожего на саванну, поймали в Барышево — видео, где он пугает волонтеров

Животное поселилось на участке местной жительницы

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У животного могут быть плавательные перепонки между пальцами

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Огромного дикого кота неизвестного вида поймали поздно вечером 19 мая в Барышево. Его ловили сотрудники Центра реабилитации диких животных Новосибирска. Животное пришло на участок местной жительницы и напугало ее непривычным видом, размерами и агрессивным поведением. Кот шипел и демонстрировал огромные клыки.

— Поймали очень легко, просто на влажный корм и кошколовку, — рассказала пресс-секретарь центра Алиса Богомолова. — Котик сам практически зашел, очень хотел кушать и, почуяв корм в клетке, пошел в нее.

Осознав, что оказался взаперти, кот пришел в негодование.

Откуда животное взялось в Барышево, ни жители села, ни волонтеры не представляют, но предполагают, что экзотический хищник раньше жил с людьми. Порода кота тоже пока неизвестна:

— На днях мы поедем к ветеринару посмотреть чип и заодно взять анализы и рассмотреть его повнимательнее. Есть подозрение, что это саванна или помесь кота-рыболова, но надо смотреть внимательнее.

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Кот шипел на волонтеров

Видео: Центр реабилитации диких животных

Дальневосточного кота-рыболова в родословной барышевского хищника выдают плавательные перепонки между лапами. Такие коты охотно плавают.

Ранее НГС писал о том, что на продажу выставили котят саванны за 300 тысяч рублей. Такая необычная порода подойдет далеко не всем.

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