Кота, похожего на саванну, поймали в Барышево — видео, где он пугает волонтеров

Огромного дикого кота неизвестного вида поймали поздно вечером
— Поймали очень легко, просто на влажный корм и кошколовку, — рассказала пресс-секретарь центра Алиса Богомолова. — Котик сам практически зашел, очень хотел кушать и, почуяв корм в клетке, пошел в нее.
Осознав, что оказался взаперти, кот пришел в негодование.
Откуда животное взялось в Барышево, ни жители села, ни волонтеры не представляют, но предполагают, что экзотический хищник раньше жил с людьми. Порода кота тоже пока неизвестна:
— На днях мы поедем к ветеринару посмотреть чип и заодно взять анализы и рассмотреть его повнимательнее. Есть подозрение, что это саванна или помесь кота-рыболова, но надо смотреть внимательнее.
Дальневосточного кота-рыболова в родословной барышевского хищника выдают плавательные перепонки между лапами. Такие коты охотно плавают.
Ранее НГС писал о том, что на продажу выставили котят саванны за 300 тысяч рублей. Такая необычная порода подойдет далеко не всем.