«Ситуация усугубилась»: участки в Первомайке продолжает топить — подключились спасатели

СНТ топит с начала сентября Источник: Мэрия Новосибирска











В Первомайском районе к откачиванию воды с садовых участков СНТ «Метростроитель» подключились спасатели МАСС. Об этом в субботу сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. В конце недели ситуация с подтоплением территории ухудшилась.

— На неделе силами отдела ГО ЧС по Первомайскому району департамента ЧС и ВАО проводилась откачка мотопомпами. К пятнице ситуация усугубилась и была привлечена муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС). Спасатели развернули откачивающее оборудование и вели откачку из низин подтопления и систем ливневой канализации, — сказано в сообщении администрации.

На участках работает три откачивающие линии, сегодня утром спасатели откачали 1200 кубометров воды, уточнили в мэрии. По данным администрации, уровень подтопления снизился на 30 сантиметров, работы будут продолжаться все выходные. Мэрия держит ситуацию на контроле.

Уровень грунтовых вод поднялся из-за продолжительных ливневых дождей.