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Город «Ситуация усугубилась»: участки в Первомайке продолжает топить — подключились спасатели

«Ситуация усугубилась»: участки в Первомайке продолжает топить — подключились спасатели

За это утро откачали 1200 кубометров воды

2 085
14 комментариев

СНТ топит с начала сентября

В Первомайском районе к откачиванию воды с садовых участков СНТ «Метростроитель» подключились спасатели МАСС. Об этом в субботу сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. В конце недели ситуация с подтоплением территории ухудшилась.

— На неделе силами отдела ГО ЧС по Первомайскому району департамента ЧС и ВАО проводилась откачка мотопомпами. К пятнице ситуация усугубилась и была привлечена муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС). Спасатели развернули откачивающее оборудование и вели откачку из низин подтопления и систем ливневой канализации, — сказано в сообщении администрации.

На участках работает три откачивающие линии, сегодня утром спасатели откачали 1200 кубометров воды, уточнили в мэрии. По данным администрации, уровень подтопления снизился на 30 сантиметров, работы будут продолжаться все выходные. Мэрия держит ситуацию на контроле.

Уровень грунтовых вод поднялся из-за продолжительных ливневых дождей.

Рнаее НГС писал о затопленных участках в Первомайском районе — на некоторых территориях вода стоит по пояс. Сами дачники говорят, что подобного потопа у них не бывало никогда, даже весной.

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Новосибирск Первомайский район Потоп Мэрия Спасатели МАСС
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Комментарии
15
ЮлияВД
14 сентября 2024, 15:44
Там в лесу появилось много ручьев, где никогда не было. Дорожки пересекают, местные уже мостки из деревьев соорудили.
kiriaхЗ
14 сентября 2024, 15:33
Потом на Первомайке?
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