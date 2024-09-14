Охрана, скорая помощь и ограждения: площадь Ленина перекрыли в субботу — видео

По центру города сегодня нельзя проехать (пройти тоже нелегко) Источник: Читатель НГС











Площадь Ленина перекрыли для движения транспорта из-за проведения полумарафона памяти Александра Раевича. Видео с опустевшей утром 14 сентября улицы прислал читатель НГС.

Центр города опустел Источник: Читатель НГС

На площади установили ограждения, а также точки старта и финиша забега, вокруг стоят охранники сотрудники скорой помощи.

Подготовка к мероприятию началась с 07:00, завершиться мероприятие должно в 19:00. На это время и действуют ограничения. Полумарафон Александра Раевича пройдет в Новосибирске уже в 27 раз.

Помимо этого, власти должны установить 20 биотуалетов и 20 мусорных контейнеров в местах проведения мероприятия.

Также запрещено парковаться с 00:10 12 сентября до 23:55 14 сентября на площади Ленина в районе дома на Красном проспекте, 25. С 00:00 до 19:00 14 сентября нельзя оставлять машины на Красном проспекте на участке от улицы Державина до улицы Советской; на улице Орджоникидзе на участке от улицы Советской до Красного проспекта.