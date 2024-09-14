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Город Охрана, скорая помощь и ограждения: площадь Ленина перекрыли в субботу — видео

Охрана, скорая помощь и ограждения: площадь Ленина перекрыли в субботу — видео

Центр города перекрыт из-за полумарафона

1 392
24 комментария

По центру города сегодня нельзя проехать (пройти тоже нелегко)

Площадь Ленина перекрыли для движения транспорта из-за проведения полумарафона памяти Александра Раевича. Видео с опустевшей утром 14 сентября улицы прислал читатель НГС.

Центр города опустел

На площади установили ограждения, а также точки старта и финиша забега, вокруг стоят охранники сотрудники скорой помощи.

Подготовка к мероприятию началась с 07:00, завершиться мероприятие должно в 19:00. На это время и действуют ограничения. Полумарафон Александра Раевича пройдет в Новосибирске уже в 27 раз.

Помимо этого, власти должны установить 20 биотуалетов и 20 мусорных контейнеров в местах проведения мероприятия.

Также запрещено парковаться с 00:10 12 сентября до 23:55 14 сентября на площади Ленина в районе дома на Красном проспекте, 25. С 00:00 до 19:00 14 сентября нельзя оставлять машины на Красном проспекте на участке от улицы Державина до улицы Советской; на улице Орджоникидзе на участке от улицы Советской до Красного проспекта.

Накануне НГС составлял карту перекрытий в центре города.

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Новосибирск Полумарафон Раевича Площадь Ленина Перекрыли дороги
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Комментарии
24
За державу обидно!
14 сентября 2024, 10:26
Вот есть же уже перекрытая полоса на Димитровском мосту, пусть бы и бегали по ней ,хоть каждй день,всё равно там никто не работает. Зачем людям и в выходные пробки создавать? Да и неуместны сегодня массовые праздники,одних бомбят,другие бегают и радуются.
отец Кабани
14 сентября 2024, 09:44
Мэр бежит?
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