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Город «Объемы можно сравнить с морем»: на Первомайке канализация затопила дорогу — что говорят в мэрии

«Объемы можно сравнить с морем»: на Первомайке канализация затопила дорогу — что говорят в мэрии

Запах, по словам местного жителя, стоял неприятный

1 807
17 комментариев

На канализационном коллекторе произошла авария

В Первомайском районе Новосибирска прорвало канализацию — она текла прямо по дороге рядом с заправочной станцией на Бердском шоссе, 28/1. Об этом НГС рассказал местный житель Александр в начале сентября.

— Если двигаться от остановки «1-й разъезд» в сторону улицы Юбилейной — в районе заправки течёт канализация прямо по дороге. В течение августа копали уже 5 раз, но результата нет. Объёмы лужи можно сравнить с морем, никто не реагирует. Разломали весь асфальт, каныга идёт рекой, — объяснил новосибирец.

Мужчина отметил, что рядом с затопленной дорогой был неприятный запах.

Власти утверждают, что проблема уже решена

НГС отправлял запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию. Власти объяснили, что на этом участке произошла авария на канализационном коллекторе.

— Силами ФГУП «УЭВ» авария на канализационном коллекторе устранена, — ответили НГС в муниципалитете.

В мэрии добавили, что восстановить покрытие из асфальтобетона на проезжей части планируют до конца сентября.

Ранее НГС писал о том, как канализация залила три новых дома в Ленинском районе.

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Комментарии
18
Bream
6 сентября 2024, 10:11
в мэрии говорят - не ссыте
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
6 сентября 2024, 10:40
Море из канализации самый лучший отдых для скрепцов. 😂😂😂
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