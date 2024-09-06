«Объемы можно сравнить с морем»: на Первомайке канализация затопила дорогу — что говорят в мэрии

На канализационном коллекторе произошла авария Источник: читатель НГС











В Первомайском районе Новосибирска прорвало канализацию — она текла прямо по дороге рядом с заправочной станцией на Бердском шоссе, 28/1. Об этом НГС рассказал местный житель Александр в начале сентября.

— Если двигаться от остановки «1-й разъезд» в сторону улицы Юбилейной — в районе заправки течёт канализация прямо по дороге. В течение августа копали уже 5 раз, но результата нет. Объёмы лужи можно сравнить с морем, никто не реагирует. Разломали весь асфальт, каныга идёт рекой, — объяснил новосибирец.

Мужчина отметил, что рядом с затопленной дорогой был неприятный запах.

Власти утверждают, что проблема уже решена Источник: читатель НГС











НГС отправлял запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию. Власти объяснили, что на этом участке произошла авария на канализационном коллекторе.

— Силами ФГУП «УЭВ» авария на канализационном коллекторе устранена, — ответили НГС в муниципалитете.

В мэрии добавили, что восстановить покрытие из асфальтобетона на проезжей части планируют до конца сентября.