«Объемы можно сравнить с морем»: на Первомайке канализация затопила дорогу — что говорят в мэрии

В Первомайском районе Новосибирска прорвало канализацию — она текла прямо по дороге рядом с заправочной станцией на Бердском шоссе, 28/1. Об этом НГС рассказал местный житель Александр в начале сентября.
— Если двигаться от остановки «1-й разъезд» в сторону улицы Юбилейной — в районе заправки течёт канализация прямо по дороге. В течение августа копали уже 5 раз, но результата нет. Объёмы лужи можно сравнить с морем, никто не реагирует. Разломали весь асфальт, каныга идёт рекой, — объяснил новосибирец.
Мужчина отметил, что рядом с затопленной дорогой был неприятный запах.
НГС отправлял запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию. Власти объяснили, что на этом участке произошла авария на канализационном коллекторе.
— Силами ФГУП «УЭВ» авария на канализационном коллекторе устранена, — ответили НГС в муниципалитете.
В мэрии добавили, что восстановить покрытие из асфальтобетона на проезжей части планируют до конца сентября.
Ранее НГС писал о том, как канализация залила три новых дома в Ленинском районе.