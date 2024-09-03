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Город Опаздывают на пары: толпа студентов НГТУ выстроилась на улице, чтобы зайти в корпус — видео

Опаздывают на пары: толпа студентов НГТУ выстроилась на улице, чтобы зайти в корпус — видео

В вузе объяснили очереди «процессом адаптации первокурсников»

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2 комментария

Очередь засняли на видео 3 сентября

Сегодня, 3 сентября, студенты НГТУ выстроились в очередь, чтобы попасть на занятия в корпус №6. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Новосибирский паблик».

Как сообщается в канале, видео было снято около 11 часов. На опубликованных кадрах несколько десятков студентов стоят на улице у входа в корпус №6 университета в очереди, ожидая возможность попасть внутрь.

— Студенты жалуются, что опаздывают на пары, — говорится в сообщении в канале.

Металлодетекторы в корпусе установили в апреле 2024 года

В пресс-службе НГТУ корреспонденту НГС сообщили, что в апреле 2024 года на входных группах учебных корпусов были установлены металлодетекторы. Это одна из мер для обеспечения безопасности студентов, преподавателей и посетителей вуза. Из-за нововведений фиксировались сложности со скоростью прохождения контроля.

Администрация НГТУ скорректировала регламенты проверки, организовала зоны контроля, также проводилась и разъяснительная работы с сотрудниками и студентами. Ситуация была стабилизирована.

В новом учебном году на входе в корпус №6 НГТУ был установлен дополнительный металлодетектор, также было расширено пространство зоны контроля на входе в корпус.

— Зафиксированная 3 сентября очередь на входе в 6-й учебный корпус носит локальный и кратковременный характер. Во многом это связано с процессом адаптации первокурсников, в рамках которой со студентами проводится разъяснительная беседа, в том числе — о действующем на территории вуза пропускном режиме, — резюмировали в пресс-службе НГТУ.

На очереди на входе в корпус из-за металлодетектора студенты НГТУ жаловались и в апреле 2024 года.

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Комментарии
2
Гость
3 сентября 2024, 18:03
Безопасность всё таки превыше всего. Тем более времена сейчас такие
Гость
3 сентября 2024, 18:05
Через второй зайдите
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