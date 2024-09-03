«Громкое начало учебного года»: студенты НГТУ отметили День знаний — концерт слушали недовольные соседи

Мероприятие закончилось поздно вечером Источник: «Новосибирск с огоньком» / телеграм-канал











Студенты НГТУ вчера, 2 сентября, громко отметили начало учебного года. Видео с шумной вечеринки опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

— Прошедшей ночью студенты НГТУ во дворе общежития устроили громкое начало учебного года. Выслушивать концерт пришлось жителям ближайших домов, — написали в телеграм-канале.

Корпусы НГТУ находятся в центре левого берега Источник: «Новосибирск с огоньком» / телеграм-канал

В пресс-службе университета объяснили, что мероприятие для первокурсников вуза проходит каждый год и стало традиционным.

— Проведение мероприятия согласовано с администрацией Ленинского района, ГУ МВД России по Новосибирской области, ГУ МЧС России по Новосибирской области, с департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, — объяснили в пресс-службе.

Должен был идти концерт до 22:00, но из-за дождя и холодной погоды закончился пораньше — в 21:40.