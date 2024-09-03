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Праздник у студентов НГТУ вызвал недовольство из-за шума

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Город «Громкое начало учебного года»: студенты НГТУ отметили День знаний — концерт слушали недовольные соседи

«Громкое начало учебного года»: студенты НГТУ отметили День знаний — концерт слушали недовольные соседи

Мероприятие при этом было согласовано с властями и полицией

1 317
7 комментариев

Мероприятие закончилось поздно вечером

Студенты НГТУ вчера, 2 сентября, громко отметили начало учебного года. Видео с шумной вечеринки опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

— Прошедшей ночью студенты НГТУ во дворе общежития устроили громкое начало учебного года. Выслушивать концерт пришлось жителям ближайших домов, — написали в телеграм-канале.

Корпусы НГТУ находятся в центре левого берега

В пресс-службе университета объяснили, что мероприятие для первокурсников вуза проходит каждый год и стало традиционным.

— Проведение мероприятия согласовано с администрацией Ленинского района, ГУ МВД России по Новосибирской области, ГУ МЧС России по Новосибирской области, с департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, — объяснили в пресс-службе.

Должен был идти концерт до 22:00, но из-за дождя и холодной погоды закончился пораньше — в 21:40.

В конце августа стало известно, что организаторов рок-фестиваля «Ветер Сибири» (18+), который прошел в Новосибирской области в начале августа, могут оштрафовать из-за шума от выступлений музыкантов.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

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Комментарии
7
С левого берега
3 сентября 2024, 13:07
До 22 нормально. Покажите недовольных соседей).
С левого берега
3 сентября 2024, 13:08
НГТУ молодцы, вчера первокурсникам весь день посвятили.
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