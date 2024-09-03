«Просто прозябали»: как жила семья основателя Новосибирска Николая Тихомирова — гонения, заброшенные могилы и годы забвения

В честь Николая Тихомирова называют жилые комплексы и устраивают чтения в школах. Но в советское время память о нем была почти стерта Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











В последние годы XIX-го столетия в растущий Ново-Николаевск приехал инженер-путеец Николай Тихомиров. Здесь он закончил строительство железнодорожного моста, вместе с супругой Марией Ананьевной растил детей и как уважаемый общественный деятель, давший толчок развитию города, жил в доме, специально построенном для него руководством железной дороги. Но всего спустя 30–40 лет фигура Николая Тихомирова оказалась забыта: его могилу закатали под асфальт, семья прозябала в чудовищной нищете и тщательно скрывала свое дворянское происхождение. Восстановить историческую несправедливость и рассказать о трагической судьбе Тихомировых смогли простые новосибирские школьники — они нашли заброшенные захоронения семьи Николая Тихомирова и отыскали его потомков, разбросанных по миру. Подробнее обо всем рассказывает Ксения Лысенко.

«Топтались по могиле Тихомирова»

Николай Михайлович Тихомиров родился в дворянской семье, получил высшее инженерное образование и в конце XIX века отправился в Сибирь строить Западно-Сибирскую железную дорогу. В Новосибирске он оказался в 1896 году — тогда еще небольшом, но стремительно развивающемся поселке.

Историки и краеведы считают, что именно его работа по завершению железнодорожного моста через Обь поспособствовала тому, что поселок стал крупнейшим сибирским городом. Мария Ананьевна, жена Николая Михайловича, вспоминала, каким деятельным был ее супруг, отводивший на сон всего два–три часа в сутки.

— Вместе с детьми они жили в том месте, где сейчас стоит 10-я гимназия. Прямо за «Красным факелом» у них стоял такой домик небольшой, который бесплатно был построен железной дорогой. Учитывая заслуги инженера, дорога не могла оставить их просто так, ни с чем, — рассказывает краевед Наталья Минина.

Собор, к строительству которого тоже причастен Николай Тихомиров Источник: Музея города Новосибирска











Среди достижений Тихомирова не только железнодорожный мост, но и проведение всеобщей переписи города, и создание добровольного пожарного общества — это было особенно важно, ведь Ново-Николаевск на тот момент был сплошь деревянным. Но самое, пожалуй, знаковое — руководство строительством собора во имя Александра Невского. В 1899 году новый храм торжественно освятили, а Николай Тихомиров получил орден Святой Анны III степени.

Помощь в строительстве храма стала последней прижизненной работой Тихомирова. Через год 43-летний мужчина умер от сердечной недостаточности. Храм, которым он так гордился и который показывал своей жене Марии Ананьевне как образец работы на века, стал его последним пристанищем.

В день похорон в собор пришел едва ли не весь поселок. Николая Тихомирова захоронили в ограде собора, сразу за алтарем.

Памятник Николаю Тихомирову на кладбище появился лишь в нулевые Источник: Игорь Лайпеков











После смены власти и всех революций о Николае Тихомирове забыли. Помнила лишь Мария Ананьевна и ее дети, которые все так же приходили к собору. Правда, могилы в привычном понимании там уже не осталось: в результате сокращения территории собора и выравнивания Красного проспекта ее закатали под асфальт.

— Советской богоборческой власти не нужны были все эти памятники и храмы. Могила Тихомирова была утрачена на долгое время. Вначале ее просто-напросто ограбили, то есть вынесли оттуда надгробие, сняли надпись, и, в общем, могила сравнялась с землей. Потом проложили асфальт прямо по ней. Новосибирцы ходили мимо собора, буквально топтались по могиле Тихомирова, сами того не зная, — объясняет Наталья Минина.

Забвение продолжилось до 1971 года, пока экскаватор, рывший траншею во внутреннем дворике собора, не наткнулся на пышно украшенный гроб. Заслуженный учитель РФ Людмила Яковлева, которая совместно со своими учениками провела огромную работу по поиску потомков Николая Тихомирова, рассказывает, что гроб с телом почетного инженера около месяца простоял в доме купца Маштакова — именно там в советские годы располагался краеведческий музей (сегодня это здание Новосибирского художественного училища). В сентябре 1971 года гроб с останками Николая Тихомирова захоронили на одной из аллей Заельцовского кладбища. У него большой памятник и ухоженная могила, у которой останавливаются экскурсоводы и краеведы.

К тому моменту никого из детей Тихомирова уже не осталось в живых. В отличие от Николая Владимировича, их похоронили в отдаленной части Заельцовского кладбища — без каких-либо почестей и памятных надписей. На долгие годы могилы потомков и членов семьи Тихомирова стали забытыми и заброшенными.

Как обычно бывает с захоронениями, которые долгое время не посещают люди, их готовят к рекультивации. По сути, «подхоранивают», и на месте старых могил вырастают новые захоронения. Так могло бы случиться и с могилами вдовы Николая Тихомирова, дочери, свояченицы и внука. Но их успели обнаружить Людмила Яковлева и ученики 17-й гимназии.

Трагические судьбы потомков

Положение семьи Тихомировых, в которой воспитывались дочь Ольга и сын Александр (были еще двое детей, но они вскоре умерли), после смерти Николая Владимировича поменялось. Сменилась власть, и, со слов Людмилы Яковлевой, «пролетарское происхождение оказалось куда важнее». О своем дворянском происхождении Тихомировым пришлось забыть, а на первый план вышел заработок денег, которых остро не хватало.

Ольга Тихомирова-Крюгер жила в бедности вместе со своей матерью Источник: Музей «У истоков города» Новосибирской классической гимназии №17

— Я всегда на это обращаю внимание. Например, Ольга — из семьи инженера, который много сделал для города, но в советское время оказалась никому не нужна. Ее мать Мария Ананьевна даже не получала пенсию в советское время, хотя работала всю жизнь, тянула на себе детей. Две женщины просто прозябали, я бы сказала, — так описывает судьбу семьи Наталья Минина. — Ольга Николаевна, дочь Тихомирова, вообще работала учителем во многих-многих школах. На свою беду, сами понимаете, какое время было, она неплохо знала немецкий язык. В то время, видимо, немецкий язык не сильно-то и не везде хотели преподавать, поэтому она совмещала эти часы в школах. По сути, бегала от школы к школе.

Про Ольгу принято говорить в контексте ее матери — Марии Ананьевны. С ней она прожила всю жизнь, вплоть до 1961 года, когда та скончалась. В 1964 не стало и самой Ольги.

Но личная жизнь у дочери инженера-путейца все же была. Она была замужем за Вольдемаром Крюгером — немцем, жившим в СССР.

— В личном фонде Тихомирова в нашем краеведческом музее имеются копии двух документов на имя Карла Марксовича Крюгера. С какой целью в те суровые времена человек придавал своему имени благозвучное для большевистского уха звучание, объяснять не нужно. Может быть, с этим и связано постоянное передвижение Крюгеров то на запад (Чулымская), то на юг (Черепаново, Барнаул, Сталинск). Но такой шаг Вольдемару не помог, — писала Людмила Яковлева в своей работе, посвященной потомкам Николая Тихомирова. — В личном листке Ольги Тихомировой, сохранившемся в отделе кадров Новосибирского педагогического университета, указано, что ее муж по занятию пивовар, в 1937 году выехал в Германию, как германский подданный. Другие материалы свидетельствуют, что Вольдемар Крюгер был выслан сначала на Волгу, а затем в Германию. Она пыталась его сопровождать в пути, но вскоре ее сняли с поезда, запретив двигаться дальше. Так что Ольге Николаевне приходилось не только скрывать свое дворянское происхождение, но и помалкивать о муже-немце.

Слева — Михаил Широков (Тихомиров), справа его отец — Александр Тихомиров Источник: Музей «У истоков города» Новосибирской классической гимназии №17











Личную трагедию, как говорит она, Ольга Тихомирова-Крюгер переживала тихо, ни с кем не делясь своей болью. В Новосибирске женщина осталась из-за больной матери. Потом, по признанию бывших учениц, с которыми общалась Людмила Яковлева, она украдкой говорила, что не может оставить город, «ведь мама не транспортабельна». Им же шепотом она рассказывала о своем дворянском происхождении и знаменитом когда-то отце-инженере.

Сын Николая Тихомирова Александр скончался в 32 года, оставив молодую жену с двумя маленькими детьми. Молодой еще мужчина умер от сердечного удара. Долгое время он пытался найти работу, но тот факт, что он был белым офицером, играл против него. Он участвовал в Первой мировой войне, был офицером саперной роты, а затем, до демобилизации, строил карьеру строительного начальника.

— Несмотря на успешную профессиональную работу, Александр Тихомиров был не просто уволен, а лишен права службы. Его письмо Председателю комиссии по чистке Совучреждений, составленное 18 ноября 1924 года, — суровый документ эпохи. Александр Тихомиров на шести страницах подробно и очень грамотно излагает свою автобиографию, выражает недоумение по поводу принятых к нему жестоких мер, подчеркивая свою лояльность по отношению к Советской власти: «Я прослужил беспрерывно в течение двух лет в Красной армии в годы неоконченной гражданской войны, получая все время повышение по службе <…> теперь оказался уволенным и даже лишен права поступления на службу. Я теряюсь в догадках о тех причинах, по которым комиссия пришла к такому решению», — цитирует его Людмила Яковлева. — Безусловно, сказалось дворянское происхождение и служба у «белых». С горечью и тревогой Александр Николаевич завершает свое письмо: «Увольнение это для меня, кроме морального угнетения, еще усугубляется тем, что я остался с семьей в 5 человек без всяких средств к существованию».

Через какое-то время вдова Александра Тихомирова вышла замуж за другого человека. Опасаясь последствий, она решила не просто взять фамилию второго супруга, но и изменить отчества своих сыновей. Так Всеволод и Михаил стали Широковыми, а их отчество сменилось на Павловичей.

Это, как говорит Людмила Яковлева, затрудняло поиски потомков. Тем не менее ей и ее ученикам, проводившим все свободное время в архивах, музеях и даже специально выезжающих ради этого в другие города, удалось найти информацию о них.

Семьи Тихомировых и Широковых (Мария Ананьевна посередине во втором ряду, справа от нее — Ольга Николаевна) Источник: Музей «У истоков города» Новосибирской классической гимназии №17











Всеволод Широков осел в Киеве. Он построил успешную карьеру военного, дослужился до генерала и скончался в 1980 году. В Киеве остались жить правнуки Тихомирова.

Судьба Михаила — младшего внука Николая Тихомирова — тоже оказалась трагичной. В 17 лет, приписав себе один год, он пошел добровольцем на войну. Получил орден Красной звезды, а в конце 1945 года даже планировал продолжить учебу и готовился к поступлению в театральный. Этому помешала болезнь: у Михаила Павловича обнаружили саркому левой стопы. Два года он промучился от сильных болей и умер в 1947 году на руках у своей матери. Его могила и стала первой на заброшенном затем семейном захоронении Тихомировых.

Как школьники и учитель отыскали могилы Тихомировых

Людмила Яковлева свою работу по установлению потомков Тихомирова называет краеведческим детективом. Началось все с книги Анатолия Барта «А звезды светят из прошлого», где описана не только история появления в Новосибирске собора Александра Невского, но и самого Николая Тихомирова. Этой книгой, по ее признанию, она зачиталась, а затем, придя в класс, решила провести исследовательскую работу совместно с учениками и узнать судьбу потомков Тихомирова.

Вскоре о работе школьников стало известно журналистам. В начале нулевых Людмила Яковлева пришла на радио, где рассказала, чем они занимаются с учениками и как ищут захоронения потомков Тихомирова.

В таком виде были найдены могилы членов семьи Тихомирова Источник: Людмила Яковлева











После передачи с учительницей связалась бывшая ученица Ольги Тихомировой-Крюгер. Именно она показала им полузабытую могилу дочери Тихомирова, у которой на тот момент стоял обелиск в виде пирамидки — временный памятник, распространенный в советские годы.

— Только один более-менее приличный памятник гранитный стоял именно на могиле Марии Ананьевны, то есть матери Ольги Николаевны, потому что Ольга Николаевна постаралась ей поставить нормальный памятник. Знающие люди говорят, что еще бы немножечко постояли эти могилы, и там, скорее всего, уже бы кого-нибудь подхоронили, потому что это практикуется. И могилы были бы утрачены. Но к счастью, этого удалось избежать, — говорит Наталья Минина.

Совместными усилиями могилы удалось привести в порядок Источник: Игорь Лайпеков











Этим летом все могилы Тихомировых удалось благоустроить на средства «Ритуального хозяйства» по инициативе Натальи Мининой и неравнодушного новосибирца Игоря Лайпекова. Какое-то время он водил экскурсии к могиле Тихомирова, пока Наталья Минина не показала ему захоронения его потомков.

— Для меня это все — просто устранение ошибки истории. У меня есть определенное отношение к советской власти, и здесь я просто крест с души снимаю. Пытаюсь, как говорят, исправить историческую несправедливость, — говорит Игорь Лайпеков.