С призами и экспертами из Москвы: в Новосибирске пройдет форум власти и активных людей — что там будет

Мероприятие состоится в сентябре Источник: Общественная палата Новосибирской области











В Новосибирске проведут форум для развития диалога власти и общества «Гражданский диалог». Информация о мероприятии опубликована на сайте Госзакупок.

Заказчиком выступает Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы». Подрядчику необходимо организовать площадку для проведения форума в районе 1 километра от станции метро площадь Ленина.

Заказчику необходимо предоставить программу мероприятия, список экспертов и волонтеров. Ожидается, что на форум приедут три эксперта из Москвы и двое экспертов из Санкт-Петербурга, или Архангельской области, или Пермского края — им необходимо организовать перелет и забронировать гостиницу. Форум продлится два дня, он пройдет на шести площадках, одну из которых необходимо предоставить подрядчику.

В рамках форума предусмотрено проведение розыгрыша: для участников в качестве призов необходимо подготовить складные зонты, пластиковые бутылки для воды с символикой форума, термокружки.

Также в рамках мероприятия предусмотрено два кофе-брейка — один для всех участников на 1000 человек и для экспертов, на 200 человек.

Кроме того, на форуме появятся фотозоны с надписями: «Мы помогаем тем, кто помогает другим», «Созидаем смыслы», «Твое время – твои действия».

По итогам мероприятий подрядчику необходимо предоставить заказчику не менее 600 фотографий и смонтированный видеоролик.

Срок оказания услуг: — по 30 сентября 2024 года. Максимальная цена контракта — 3,3 миллиона рублей.

Закупка размещено 27 августа, срок окончания приема заявок — 3 сентября 2024 года.