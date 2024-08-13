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Развлечения «Огненно-пиротехническое шоу»: в Академгородке пройдет уличный фестиваль искусств — что там будет

«Огненно-пиротехническое шоу»: в Академгородке пройдет уличный фестиваль искусств — что там будет

В городе объявили закупки для проведения события

762
5 комментариев
Информация об этом появилась на сайте госзакупок

В Новосибирске в сентябре планируется провести уличный фестиваль искусств. За оказание услуг по организации события готовы заплатить более 400 тысяч рублей.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок 13 августа, заказчиком работ выступает ГБУ Новосибирской области «Агентство поддержки молодежных инициатив». Согласно документам, местом оказания услуг станет проспект Строителей, 21.

— Объем оказания услуг: выступление музыкальных групп, организация фаер-шоу, организация театрального представления, выступление артистов оригинального жанра, оформление площадки фестиваля, организация разового питания, организация работы ведущего, — говорится в описании объекта закупки.

В документах уточняется, что ориентировочная дата проведения фестиваля — 21 сентября этого года. Исполнитель должен обеспечить работу пяти артистов оригинального жанра в день мероприятия, в выступлении могут быть задействованы жонглеры, кукловоды и другие. Кроме того, на площадке появятся декорации и фотозона.

Согласно описанию объекта закупки, подрядчику также предстоит организовать выступление коллектива уличного перфоманса, речь идет об огненно-пиротехническом шоу.

— В выступлении должны быть задействованы профессиональные артисты театра огня, в том числе: факиры, спиннеры, пойстеры, — сказано в требования к шоу.

В документах также упоминается выступление театрального коллектива. Представление должно соответствовать театрально-цирковой тематике, в нем могут использовать различный реквизит — возможны гигантские куклы, движущиеся декорации и другое.

Еще 599,9 тысячи рублей готовы заплатить за оказание услуг по организации технического, звукового и светового оформления площадки фестиваля.

В августе стало известно о том, что в Новосибирске пройдет парад российского студенчества. Он состоится 14 сентября.

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Комментарии
5
Zemb
13 августа 2024, 23:16
огнетушители не забудьте купить...
Гость
13 августа 2024, 23:16
Отнеситесь с пониманием к ситуации !
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