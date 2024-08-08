Пневмофейерверк, диджей и артисты: 7 миллионов потратят на парад студенчества в Новосибирске

События состоится 14 сентября Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске ищут подрядчика для проведения парада российского студенчества. За оказание услуг по техническому сопровождению мероприятия готовы заплатить 7,4 миллиона рублей.



Информация об этом появилась на сайте госзакупок 8 августа. Заказчиком работ выступает ГБУ Новосибирской области «Агентство поддержки молодежных инициатив», источник финансирования — средства бюджетных учреждений.



— Исполнитель обязуется выполнить услуги по техническому сопровождению мероприятия «Парад российского студенчества», — сказано в документах.



В описании объекта закупки уточняется, что события состоится 14 сентября, местом оказания услуг стал парк культуры и отдыха «Михайловская набережная». Исполнитель должен обеспечить участие привлеченных артистов, безопасность имущества и другое.



Согласно документам, команда режиссерского-постановочной группы и режиссер события предоставляются заказчиком. Подрядчик обеспечит наличие спецэффектов в рамках концертной программы на главной сцене, в том числе пневмофейерверк, фонтаны холодного огня и другое. Уточняется, что конкретный вид спецэффектов утверждается режиссером.



Кроме того, исполнитель должен привлечь визажиста для создания образов ведущих, обеспечить выступление музыкального коллектива и работу DJ. В описании объекта закупки также упоминается участие в событии популярного артиста.



— Обеспечить организацию выступления популярного артиста российской эстрады (далее — Хедлайнер), — сказано в документах. — Хедлайнером может быть музыкальный солист или коллектив из числа российских исполнителей — номинант национальных телевизионных премий в области популярной музыки не позднее 2023года.



Подать заявку на участие в закупке можно до 19 августа, определить исполнителя планируется 21 августа.



В прошлом году парад российского студенчества прошел в Новосибирске 9 сентября. Праздник объединил более 12 тысяч первокурсников.

