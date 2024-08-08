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Развлечения Пневмофейерверк, диджей и артисты: 7 миллионов потратят на парад студенчества в Новосибирске

Пневмофейерверк, диджей и артисты: 7 миллионов потратят на парад студенчества в Новосибирске

Праздничное событие состоится в середине сентября

1 637
16 комментариев
События состоится 14 сентября

В Новосибирске ищут подрядчика для проведения парада российского студенчества. За оказание услуг по техническому сопровождению мероприятия готовы заплатить 7,4 миллиона рублей.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок 8 августа. Заказчиком работ выступает ГБУ Новосибирской области «Агентство поддержки молодежных инициатив», источник финансирования — средства бюджетных учреждений.

— Исполнитель обязуется выполнить услуги по техническому сопровождению мероприятия «Парад российского студенчества», — сказано в документах.

В описании объекта закупки уточняется, что события состоится 14 сентября, местом оказания услуг стал парк культуры и отдыха «Михайловская набережная». Исполнитель должен обеспечить участие привлеченных артистов, безопасность имущества и другое.

Согласно документам, команда режиссерского-постановочной группы и режиссер события предоставляются заказчиком. Подрядчик обеспечит наличие спецэффектов в рамках концертной программы на главной сцене, в том числе пневмофейерверк, фонтаны холодного огня и другое. Уточняется, что конкретный вид спецэффектов утверждается режиссером.

Кроме того, исполнитель должен привлечь визажиста для создания образов ведущих, обеспечить выступление музыкального коллектива и работу DJ. В описании объекта закупки также упоминается участие в событии популярного артиста.

— Обеспечить организацию выступления популярного артиста российской эстрады (далее — Хедлайнер), — сказано в документах. — Хедлайнером может быть музыкальный солист или коллектив из числа российских исполнителей — номинант национальных телевизионных премий в области популярной музыки не позднее 2023года.

Подать заявку на участие в закупке можно до 19 августа, определить исполнителя планируется 21 августа.

В прошлом году парад российского студенчества прошел в Новосибирске 9 сентября. Праздник объединил более 12 тысяч первокурсников.

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Парад студенчества Новосибирск Закупки Мероприятие Артисты
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Комментарии
16
Базилеопатор Иммануил IV Манульский
8 августа 2024, 21:58
Лучше бы купили каждому студенту по тетрапаку "Виноградного дня"
Красивая.
8 августа 2024, 22:33
Эхххххх "студенчество"............... Было было.Много лет назат.((((( Золотые времена памятные.И вот помно-без "пневмофеерверков" обходились как то.
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