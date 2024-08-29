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Город Задержание Павла Дурова опрос «Я его знаю, он меня — нет»: что новосибирцы думают о задержании Дурова и Telegram — видеоопрос НГС

«Я его знаю, он меня — нет»: что новосибирцы думают о задержании Дурова и Telegram — видеоопрос НГС

Для некоторых жителей города это нарушение свободы слова, для других — малозначимое событие

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12 комментариев

Павла Дурова выпустили из-под стражи, однако расследование продолжается

Задержание Павла Дурова вызвало большой резонанс в России. Во Франции его обвиняют по целому ряду уголовных статей, которые, в случае обвинительного приговора, могут обернуться серьезным сроком. В общих словах, Дуров своим отказом передать властям доступ к сообщениям мессенджера и возможность контролировать переписки пользователей способствует терроризму, наркоторговле, торговле людьми и прочим ужасам. В России в поддержку миллиардера высказались даже на государственном уровне: Дмитрий Песков завил, что российские власти готовы оказать Павлу Дурову всю необходимую юридическую помощь как своему гражданину. 28 августа его освободили из-под стражи под залог в 5 миллионов евро, но обвинения не сняли: изменение статуса — лишь процессуальная мера перед допросом и дальнейшими следственными действиями. НГС поговорил с жителями Новосибирска и узнал, что они думают о задержании его создателя и о его главном на сегодня детище.

Мнения новосибирцев о задержании Павла Дурова разделились

Большинство опрошенных из всех доступных мессенджеров предпочитают именно «телегу» из-за широкого функционала. Каждый ответ начинался с одного слова — «удобно». И если в оценке опциона мессенджера все сходятся, то о задержании и преследовании французскими силовиками его создателя мнения разделились.

Инженер Анна не знает о причинах задержания Павла Дурова

— Удобно. Геолокация, кто рядом видно, в чаты удобно добавлять. И легко отключить оповещения, — объяснила свои предпочтения инженер Анна.

А вот по поводу того, что Павел Дуров оказался под стражей в полиции Франции, у девушки нет принципиальной позиции.

— Я не могу вам сказать, в чем обвиняют, не в курсе. Наверное, от этого и зависит, — отвечает сибирячка.

Дизайнер Георгий не считает задержание важным событием в своей жизни

Продуманный интерфейс «Телеграма» оценил и Георгий, занимающийся графическим дизайном.

— Удобно. Там, во-первых, можно и каналы выбирать, в которых какую-то информацию читать, самому создать канал и так же с кем-то общаться, — рассказал он.

А вот задержание миллиардера для него хоть сколько-нибудь значимым событием не стало.

— Ровным счетом — да пофиг. Мне на жизнь Павла Дурова — как ему на меня. Только я его знаю, а он меня — нет. Всё, — добавляет мужчина.

Дизайнер Геля в целом разделяет мнение своего коллеги Георгия

— Удобнее гораздо. Не знаю, просто удобней, — ответила на вопрос «почему „Телеграм“?» графический дизайнер Геля. — А по поводу задержания: я рада, что его освободили. Но меня это не особо касается, поэтому я так, 50 на 50.

Есть и те, кто неравнодушен к судьбе создателя настолько же, насколько к его детищу.

Данила сейчас находится в поиске работы, но за судьбой создателя мессенджера следит

— «Телеграм» удобнее. Качество фотографий и видео лучше сохраняется, — отметил безработный Данила. — А его задержание, я считаю, — это ограничение свободы слова, скорее всего. Мне так кажется.

Ольга и Карина считают, что случившееся повлечет последствия

— Удобный. Им пользуется большая часть моих друзей и знакомых. Очень хорошее пространство, удобное, — отмечает бариста Ольга. — О задержании много слышала. На самом деле, впервые за долгое время я реально прочитала много новостных лент про это, и меня очень расстроила эта новость. Там всё очень странно и непонятно. Я очень активно пользуюсь «Телеграмом». Есть вероятность, что из-за этого будут какие-то глобальные изменения в приложении, если не его закрытие.

— Там большинство всех моих друзей, и новостные каналы намного удобнее читать лично мне. «Телеграмом» пользуются не только же в России, но и во многих других государствах. В той же Франции есть, по крайней мере, информация, что те же деятели искусств, политические деятели пользуются «Телеграмом». Если приведет к тому, что будет разглашение каких-то данных, утечка информации — ну это может привести к какой-то глобальной катастрофе политической, — поддержала Ольгу ее подруга студент-медик Карина.

Юрист Богдан уверен в нарушении прав и свобод человека

Студент-юрист обратил внимание на двойные стандарты в аресте Павла Дурова.

— Пользуюсь в основном «Телеграмом», потому что основной круг общения там находится, а также меня устраивает приватность, которую дает «Телеграм», — поделился студент юрфака Богдан. — Я отрицательно отношусь к его задержанию, потому что это в негативном свете выставляет всю европейскую общественность, их слова о свободе слова. А также мне кажется, что это больше политическое дело, нежели действительно какое-то криминальное.

Другие пользователи рассуждают о логике обвинений, которые предъявляют создателю популярного мессенджера.

София уверена, что создатель не несет ответственности за то, как другие используют мессенджер

— Удобно в общении. Если ты удаляешь сообщение, то удаляется у двух человек, а не только у одного, как в WhatsApp, и все об этом знают. И это глупо — обвинять человека в том, что он сделал мессенджер, а какие-то люди используют его не по назначению, распространяя какую-то информацию о детях, насилии. Он же не сделал это с каким-то посылом, он сделал это просто, чтобы общаться, — не видит оснований для задержания студентка София.

Светлана считает, что арест Дурова — прямое действие против России

— Что думаю: несправедливо, наверное. Сначала предложили открыть штаб-квартиру во Франции, а потом закрыли. Я об этом только недавно узнала. Мое мнение, что это незаконно и не по-человечески. Ну, как бы все против России, — отмечает медработник Светлана.

Пенсионер Валерий против действий французских силовиков

— За такие вещи не должны задерживать. Задерживают за преступления. А информационная деятельность не должна наказываться уголовным кодексом, мне кажется, — озвучил свою точку зрения пенсионер Валерий.

В целом мнения новосибирцев разделились, но не полярно. Одни ожидаемо осуждают действия французской полиции, а другие не считают покушение на сохранность данных мессенджера угрозой лично для себя.

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Ранее мы рассказывали о том, готовы ли новосибирцы вступить в брак ради льгот.

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Комментарии
12
Grape Reflection 🍇
29 августа 2024, 17:08
Глубинарии в своём репертуаре. А что надо было сказать: Телеграм единственная оставшаяся международная социальная сеть, которая ещё не заблокирована в РФ
Barmaleя
29 августа 2024, 17:57
В пятой республике нашел приключений на пятую точку.
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