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Город «Видимость метров десять»: утренний туман накрыл Новосибирск в среду — пугающие фото

«Видимость метров десять»: утренний туман накрыл Новосибирск в среду — пугающие фото

Новосибирцы сообщили о густом тумане

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13 комментариев

Утро новосибирцев началось с плохой видимости

Туман опустился на Новосибирск утром в среду, 28 августа. Об этом сообщили читатели НГС, поделившиеся кадрами погодного явления.

Густой туман заметили жители Плющихинского жилмассива. Также читатели сообщили о плохой видимости в районе пединститута.

— Видимость метров десять, — говорит читатель.

Обстановка у пединститута похожа на фильм ужасов

О густом тумане сообщили в социальных сетях также жители «Европейского берега».

Туман заметили и в пригороде — это обстановка в Оби

Читатели НГС делятся кадрами утреннего тумана из разных частей города.

Пожалуй, одно из самых жутких фото сегодняшнего тумана

Видимость действительно низкая

Напомним, последний раз из-за густого тумана в Новосибирске пришлось перенести несколько авиарейсов.

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Комментарии
13
Ханна Намити
28 августа 2024, 08:38
только автора статьи "пугает" туман в Сибири?)))))
Голая правда
28 августа 2024, 09:59
"пугающие кадры" ))) какая повышенная тревожность у граждан! ))) валерьяночка- наше Всё в таком случае)))
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