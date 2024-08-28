«Видимость метров десять»: утренний туман накрыл Новосибирск в среду — пугающие фото

Туман опустился на Новосибирск утром в среду, 28 августа. Об этом сообщили читатели НГС, поделившиеся кадрами погодного явления.
Густой туман заметили жители Плющихинского жилмассива. Также читатели сообщили о плохой видимости в районе пединститута.
— Видимость метров десять, — говорит читатель.
О густом тумане сообщили в социальных сетях также жители «Европейского берега».
Читатели НГС делятся кадрами утреннего тумана из разных частей города.
Напомним, последний раз из-за густого тумана в Новосибирске пришлось перенести несколько авиарейсов.
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