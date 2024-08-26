«Они здесь не по ГОСТу»: на улице Костычева в Новосибирске начали демонтировать лежачие полицейские

Местные жители этими работами остались недовольны Источник: читатель НГС











В Новосибирске на улице Костычева начали демонтировать лежачие полицейские. Об этом НГС рассказала местная жительница Ирина.

Сибирячка отметила, что работы начали проводить еще несколько дней назад, но жители заметили это только сегодня.

— На улице Костычева в районе детского спортивного центра сносят лежачие полицейские, — заявила Ирина. Женщина добавила, что ее беспокоит то, что по дороге ездят большие машины со стройматериалами.

Женщина прислала в редакцию видеозапись. На ней муж Ирины подходит к работникам и спрашивает, что они делают на этом участке.

— Убираем лежачие полицейские, они здесь лежат не по ГОСТу. Все вопросы в ДЭУ №4, — говорит мужчина на видео.

Источник: читатель НГС

Корреспондент НГС позвонил в ДЭУ №4. Там заявили, что за комментарием необходимо обратиться к муниципальным властям.

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию. Редакция будет следить за развитием событий.