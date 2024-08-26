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На Костычева убирают лежачие полицейские

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Город «Они здесь не по ГОСТу»: на улице Костычева в Новосибирске начали демонтировать лежачие полицейские

«Они здесь не по ГОСТу»: на улице Костычева в Новосибирске начали демонтировать лежачие полицейские

Работы, по словам местных жителей, начались несколько дней назад

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5 комментариев

Местные жители этими работами остались недовольны

В Новосибирске на улице Костычева начали демонтировать лежачие полицейские. Об этом НГС рассказала местная жительница Ирина.

Сибирячка отметила, что работы начали проводить еще несколько дней назад, но жители заметили это только сегодня.

— На улице Костычева в районе детского спортивного центра сносят лежачие полицейские, — заявила Ирина. Женщина добавила, что ее беспокоит то, что по дороге ездят большие машины со стройматериалами.

Женщина прислала в редакцию видеозапись. На ней муж Ирины подходит к работникам и спрашивает, что они делают на этом участке.

— Убираем лежачие полицейские, они здесь лежат не по ГОСТу. Все вопросы в ДЭУ №4, — говорит мужчина на видео.

Корреспондент НГС позвонил в ДЭУ №4. Там заявили, что за комментарием необходимо обратиться к муниципальным властям.

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию. Редакция будет следить за развитием событий.

Ранее НГС писал, что в мэрии Новосибирска назвала причину сноса деревьев на проспекте Дзержинского.

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Новосибирск Лежачие полицейские Снос
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Комментарии
6
Гость
26 августа 2024, 17:10
А где там будет по ГОСТу?
Гость
26 августа 2024, 17:16
А дорога там, на которой постоянно целое море, по ГОСТу? Не власти, а варвары какие-то.
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