«Стоит автозак»: в центре Новосибирска заметили массовое скопление силовиков — фото

У автолюбителей проверяют документы, работа идет активно Источник: Читатель НГС Евгений











Вечером в субботу, 24 августа, в центре Новосибирска заметили массовое скопление автомобилей силовиков. Они находятся на площади Ленина.

Как рассказал НГС читатель Евгений, он заметил как минимум четыре автомобиля ГАИ, которые активно работали на перекрестке Красного проспекта и Вокзальной магистрали.

— Чуть дальше, на парковке, стоят еще пять внедорожников полиции. Стоит автозак, он стоит пустой, много полицейских там же, — рассказал НГС Евгений.

Читатель НГС Евгений Источник: На площади Ленина стоят пять внедорожников полиции и много сотрудников











В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что в центре города сотрудники ГАИ проводят рейд по нетрезвым водителя. Сотрудники МВД поддерживают правопорядок, проводят профилактические беседы с гражданами, выписывают протоколы тем, кто появляется в нетрезвом виде.

Автозак также стоит на площади Ленина Источник: Читатель НГС Евгений











Ранее сотрудники правоохранительных органов сообщали, что вечером на выходных проводят рейды по пьяным водителям, останавливают машины с тонировкой, а также те, кто передвигается без государственных регистрационных знаков.

Аналогичные рейды сотрудники полиции и ГАИ проводят в центре города в течение лета. В июне в кадры попали пять машин.