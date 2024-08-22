«Рванёт, если кто-то закурит»: новосибирец снял на видео нелегальную АЗС на Титова — накануне там закрыли такую же

Мобильная АЗС находится в Ленинском районе Источник: читатель НГС











Житель Новосибирска снял на видео работу нелегальной заправки в микрорайоне «Чистая Слобода» на улице Титова. Мужчина поделился кадрами с НГС. На записи видно, как мужчина берёт деньги от водителя авто, а потом вставляет шланг для заправки бензина в его автомобиль.

Сибиряк поймал торговца с поличным Источник: читатель НГС

При этом 20 августа мэрия Новосибирска отчиталась, что у местного жителя изъяли ЗИЛ, с которого он торговал топливом в том же районе. Автора видео удивляет, что нелегальная АЗС появилась в том же месте на следующий день.

— Убрали вчера этот грузовик, и сразу появился новый. У нас на «Чистой Слободе» все такие точки убрали, это единственная осталась. Она работает на протяжении, наверное, четырёх или пяти лет — она неубиваемая. Люди ходят, там пешеходная дорожка, кто-то с колясками. Она рванёт, если кто-то закурит, — считает собеседник.

Городские власти регулярно отчитываются о закрытии нелегальных заправок. Год назад прокуратура Новосибирской области добилась демонтажа двух точек незаконной торговли бензином. Первая находилась на улице Татьяны Снежиной, 48, а вторая — в районе улицы Хилокской. На владельцев машин, с которых торговали бензином, составили протокол по ст. 9.1 закона «Об административных правонарушениях в Новосибирской области».

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы получить комментарий о ликвидации нелегальной заправочной станции.