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Город Хотел, чтобы его одурманило: сибиряк увлекся микродозингом и попал в токсикологию

Хотел, чтобы его одурманило: сибиряк увлекся микродозингом и попал в токсикологию

Мужчина не признался, где нашел грибы

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Мужчина отказался рассказывать о том, где их взял

В Красноярске 30-летний мужчина попал в БСМП после употребления мухоморов. Мужчина увлекался «микродозингом», пока ему не стало плохо. Об этом рассказали в краевом Роспотребнадзоре. Как пояснили специалисты журналисту NGS24.RU, мужчину привезли в токсикологию в тяжелом состоянии.

Его опросили, он сознался, что употреблял грибы ради одурманивания. Рассказывать о том, где взял мухоморы, мужчина не стал. Сейчас его состояние стабилизировано, и красноярец выписан.

Как пояснили в управлении, часто такие отравившиеся не сознаются о том, где нашли грибы, либо же говорят, что собирают их в лесу сами. С начала года это уже третий случай подобной передозировки, все пострадавшие — мужчины, живущие в Красноярске. В прошлом году одного из таких увезли прямо с работы с галлюцинациями.

Также сотрудники Роспотребнадзора через суд удалили 10 объявлений о продаже мухоморов в интернете. Они призывают сообщать сюда о сайтах и порталах, где торгуют добавками содержанием этого гриба. При этом сами мухоморы не приравнены к наркотическим веществам.

Отметим, ранее объявления о продаже грибов появлялись на Wildberries, но после жалоб Роспотребнадзора их стали удалять.

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Мухомор Отравление мухоморами Галлюциногены Роспотребнадзор Наркотическое опьянение
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Комментарии
1
Grape Reflection 🍇
21 августа 2024, 13:06
А если эти аспирином закидываться начнут, тоже запретят продажу? 😁
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