Нужен аэропорт и метро: что новосибирцы думают о развитии туризма в Бердске — мнения разделились

Город вблизи Новосибирска хотят превратить в курорт выходного дня Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирцы обсудили идею развития туризма в Бердске. Местные власти предлагают превратить спутник мегаполиса в курорт выходного дня для тихого отдыха у воды и оздоровительного отпуска. Мнения разделились, одни поддерживают идею, другие боятся за природу.

Читатели НГС оставили почти 300 комментариев под текстом о планах развития Бердска. Власти предлагают окультурить дикого туриста, разработать мастер-план города и создать на его территории курорт по примеру бельгийского города. Ориентироваться решили на приезжих с высоким уровнем дохода, обещают улучшить жизнь и местного населения.

Мнения новосибирцев разделились, одни уверены, что развивать город стоит и Бердск может стать прекрасным место для отдыха, другие противятся переменам. Публикуем самые интересные комментарии.

Перед тем как развивать туризм местные предлагают разобраться с дорогами, например жалуются на то, что ехать от Речного вокзала до Бердска почти 2 часа в одну сторону и столько же обратно.

— В выходной день затея выглядит так себе. Есть, конечно, вариант на электричке до Бердска, но дальше как? Ехать с семьей, везти вещи до моря. Вряд ли что-то стоящее из этого выйдет, скорее всего, сделают несколько парков или частных домов отдыха с конскими ценами, и всё, — считает читатель НГС.

— Бердск и есть курортный городок. Вот только ездить на машине из Новосибирска проблематично, в электричке жарко. Развивать в первую очередь надо транспортную доступность, — пишет новосибирец.

Переживают и из-за того, что отдыхать в Бердске местные жители не смогут из-за высоких цен и большого количества посетителей.

— Даже местные жители будут платить за подъезд к воде. Больше не получится отдыхать на берегу бесплатно, например, на «Чайке», — уверен сибиряк.

— Во сколько обойдется отдохнуть в этом прекрасном городе-курорте? Заломят за номер десятку в сутки. Неделя обойдется в 70. Меня жаба задавит. Я лучше немного добавлю — и на Черное море, — волнуется из-за цен читатель НГС.

— Обязательно международный аэропорт нужно запроектировать в Бердске и метро, — шутит сибиряк.

— Оставьте Бердск в покое! Не нужно нам сюда толпы туристов, — возмущается читатель. — К морю подъехать невозможно, дорога стоит колом.

Есть и те, кто считает, что город стоит развивать еще больше, новосибирцы хвалят местные базы отдыха, говорят о высоком качестве обслуживания.

— Вы бы приехали в Речкуновскую зону отдыха и посмотрели, как здорово, весело и красиво теперь в «Хвое». Посмотрели бы, как начала развиваться бывшая «Сосновка». Всё меняется на глазах. А если сидеть недвижимо и зубоскалить — то да, лучше не станет, — пишет сибиряк.

— Можно найти варианты по своему карману. А если учесть, что не приходится тратиться на дорогу, то это вообще недорого, — считает новосибирец.

— На самом деле, интересное место для отдыха. В черте цивилизации, до кромки воды рукой подать. Нужно лишь поддерживать уборку. На берегу не нужно киоски, туристы сходят до ближайших магазинов, — уверен читатель.

— Это правильно! Хорошая идея! И Академгородок нужно развивать, центральный пляж с прилегающей лесной территорией. Развитие этих мест повысит туристическую привлекательность и Новосибирска, — поддерживает туризм сибиряк.

НГС также оставлял опрос в конце материала, чтобы узнать, поддерживают ли новосибирцы идею развития туризма в городе. 71% читателей проголосовал, что идея сделать из Бердска курорт им понравилась.

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