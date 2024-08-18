Решение о сносе «Шарика» вызвало бурю эмоций у новосибирцев. События недели в телеграм

Смотрим, что волновало читателей НГС на этой неделе больше всего Источник: Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Каждую неделю в телеграм-канале NGS.RU (если еще не подписаны, то сейчас самое время это сделать) выходят сотни постов о том, что происходит в Новосибирске и регионе. Мы собрали самые интересные из них, чтобы показать, как прошли эти семь дней.



Самый популярный пост на этой неделе собрал более 80к просмотров. Известный всем самолет «Уральских авиалиний», который посадили в пшеничном поле в Новосибирской области, все никак не покидает новости. На этот раз проблема в том, что авиакомпания отказалась выплачивать компенсацию жительнице Омска, которая была на борту и, по словам женщины, испытала сильный стресс.

Несмотря на доводы «Уральских авиалиний», суд пришел к выводу, что основания для взыскания компенсации есть. Да, бывает и так.



Нам, кстати, стало интересно, что читатели НГС думают по этому поводу, поэтому мы устроили опрос о том, нужна ли компенсация в такой ситуации. Судя по реакциям, большинство новосибирцев на стороне пассажиров.

Самым комментируемым постом стал еще один опрос. На этот раз мы попросили читателей назвать лучшие кофейни Новосибирска. Ожидаемо, комментариев было много, но мы все прочитали, и вот он — топ заведений, куда точно стоит заглянуть, чтобы выпить чашечку горячего и бодрящего кофе.



А что новосибирцы пересылали друг другу чаще всего? Пост про радиацию. Да-да, в промзоне Калининского района нашли несколько точек с очевидным превышением допустимых норм.



Там же, кстати, экологи и ученые рассказывают, чем может «похвастаться» Новосибирск и где здесь опаснее всего.



Было на этой неделе и грустное. Стеклянный «Шарик» около театра «Глобус» собираются сносить. Мэрия говорит, что здание — самострой, а вот новосибирцы негодуют и призывают оставить кафе, которое уже давно стало одним из главных символов города. Без шуток тут тоже не обошлось.

Самый милый пост. Вы можете представить неделю без манулов? Мы — нет! Да и читатели НГС тоже. Так что предлагаем еще раз взглянуть на этих вечно недовольных, но таких очаровательных диких котов.



И завершаем дайджест самым красивым постом недели. Утром 15 июля многих новосибирцев разбудили гром и молнии. Но, несмотря на последствия непогоды, в этот день точно было чем полюбоваться.

