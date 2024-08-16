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Снесли каменный забор со скульптурами

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Город Каменный забор снесли у дома в Октябрьском районе — на нем были необычные скульптуры

Каменный забор снесли у дома в Октябрьском районе — на нем были необычные скульптуры

На месте работала спецтехника

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8 комментариев
Калитка возле скульптур осталась

В Октябрьском районе Новосибирска снесли забор со скульптурами у дома на улице Чехова, 72. Последствия попали на фото.

Кадры в редакцию НГС 16 августа прислал читатель. На них видно, что у здания работает спецтехника. Частный дом находится на перекрестке улиц Чехова и Сакко и Ванцетти.

Как уточнил читатель, на этом месте что-то роют

— У домика, который с кованой калиткой, были прикольные скульптуры у забора и на заборе, ничего нет теперь, — поделился читатель НГС.

На каменном заборе были скульптуры
Рядом со статуями стоял неухоженный забор

По данным публичной кадастровой карты, дом по адресу Чехова, 72 находится в пределах земли на индивидуальной эксплуатации. А вот скульптуры находятся на общей территории.

Территория, где находятся скульптуры, не отображается на кадастровой карте как частная

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска. На момент публикации ответ не поступил. Связаться с владельцем дома тоже не удалось.

В конце июля стало известно, что в Новосибирске будут расширять улицу Сакко и Ванцетти. Ради дороги решили снести дома.

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Комментарии
10
Объективный наблюдатель
16 августа 2024, 17:26
Омерзительно. Никогда в этой стране ничего доброго и светлого не будет . Это насколько нужно быть равнодушным к своему городу ,что бы творить такое. Знаете кто так поступает? Есть определение в русском языке таким действиям.....очень точное и меткое.
Grape Reflection 🍇
16 августа 2024, 17:30
Чёт давно не было видео как яблоки и сыр тракторами давят. Надо бы завезти для поддержания патриотизьма
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