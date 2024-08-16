Каменный забор снесли у дома в Октябрьском районе — на нем были необычные скульптуры

В Октябрьском районе Новосибирска снесли забор со скульптурами у дома на улице Чехова, 72. Последствия попали на фото.
Кадры в редакцию НГС 16 августа прислал читатель. На них видно, что у здания работает спецтехника. Частный дом находится на перекрестке улиц Чехова и Сакко и Ванцетти.
— У домика, который с кованой калиткой, были прикольные скульптуры у забора и на заборе, ничего нет теперь, — поделился читатель НГС.
По данным публичной кадастровой карты, дом по адресу Чехова, 72 находится в пределах земли на индивидуальной эксплуатации. А вот скульптуры находятся на общей территории.
Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска. На момент публикации ответ не поступил. Связаться с владельцем дома тоже не удалось.
В конце июля стало известно, что в Новосибирске будут расширять улицу Сакко и Ванцетти. Ради дороги решили снести дома.
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