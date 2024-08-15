«Плутарх» вне закона: сотни гаражей в Новосибирске признали самостроем — владельцы требуют уголовного дела против основателя ГСК

На Выборной целая улица из гаражей. Часть из них, к удивлению собственников, оказались незаконными Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Большой гаражный комплекс «Плутарх» на улице Выборной начали строить в начале нулевых. Сейчас на территории выросли настоящие лабиринты гаражей. Пару лет назад их владельцы с удивлением обнаружили уведомления от мэрии на дверях боксов: от собственников гаражей, которые исправно вносили платежи, потребовали освободить участок. Стало известно, что гаражи были построены незаконно, а бывшая председательница ГСК, взимавшая платежи и взносы, задолжала крупную сумму за электричество и аренду. Теперь владельцы боксов просят администрацию войти в их положение — почти 20 лет они не знали, что гаражи были построены незаконно. А еще добиваются наказания для предприимчивой экс-главы ГСК «Плутарх», но дело словно буксует. При этом у самой женщины иной взгляд на этот конфликт. Подробности рассказывает Ксения Лысенко.



170 законных гаражей и 380 незаконных

Ирина (попросила не указывать ее фамилию) говорит, что гаражи за домом на Выборной, 128 уже давно стали частью привычного пейзажа и, кажется, стояли здесь всегда. Место это удачное во всех смыслах: недалеко от дороги, рядом с многоэтажками, но ближе к большому логу — так, чтобы никому не мешать.

В 2013 году Ирина купила гараж у предыдущего собственника и стала членом ГСК «Плутарх». Она рассказывает, что внесла членский взнос порядка 3–5 тысяч рублей, а затем несколько раз в год платила за воду и электричество в гараже. Так продолжалось до 2019 года, пока Ирина не решила узаконить свой гараж и не обратилась к единственной учредительнице ГСК «Плутарх» Ирине Богдановой.



— Я начала у нее запрашивать документы, она мне справку выдала о выплате, это стандартная процедура. А потом вопрос встал про экспертизу — чтобы узаконить гаражи, нужно в суд предоставить строительную, санитарно-гигиеническую и противопожарную экспертизы, — говорит женщина. — Мне была выдана часть этой экспертизы, то есть только несколько страничек было прислано на электронную почту. Дальше я уже стала документы изучать, которые Богданова мне выслала, и я, честно говоря, была крайне удивлена, что мой гараж находится не на земельном участке, выделенном под гаражный кооператив, а рядом.

Так расположены гаражи на местности Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Ирина пыталась связаться с основательницей кооператива, чтобы получить полную экспертизу, но та ссылалась на нехватку времени.



В 2020 году ситуацию окончательно прояснила мэрия, которая приклеила на двери почти 400 боксов уведомления о необходимости освободить участок. В уведомлении, фото которого есть в распоряжении НГС, гаражи называли «самовольными».



— Раньше не было кадастровой карты, чтобы я могла проверить, что у меня вне земельного участка находится гараж. Но я тут давно живу и знаю, что вот этому гаражу много-много лет, и он всегда тут был, — удивляется Ирина.



Вместе с другими членами ГСК «Плутарх», обнаружившими на своих боксах такие же уведомления, они объединились в инициативную группу. Совместно им удалось выяснить, что Ирина Богданова действительно получила в «нулевых» участок под строительство гаражей — на нем сейчас стоят 170 боксов. Правда, выданный участок был не таким большим, и большая часть 550 гаражей «Плутарха» построены за его границами.



Владельцы 170 гаражей смогли узаконить свои постройки — они были возведены законно Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











По мнению адвоката Юлии Шуваевой, которая представляет инициативную группу членов «Плутарха», председательница ГСК «вошла в раж» и заняла пустующую территорию. Участок, где оказались оставшиеся 380 гаражей, включая гараж Ирины, относится к землям лесного фонда.



— Единственный законный участок, выделенный под строительство ГСК, занимает 7 тысяч квадратных метров. Эта площадь — это примерно 30% застройки всего ГСК, а 70% застройки выходит за ее пределы. То есть гаражи стоят на землях, которые в принципе не предназначены для ГСК, — описывает ситуацию Юлия Шуваева.



Эта же цифра в 70% фигурирует в коллективном письме инициативной группы, которое пострадавшие члены ГСК прислали в редакцию НГС.

12,6 миллиона рублей долгов

Как указывают члены «Плутарха» в коллективном письме, новые боксы кооператив в лице Ирины Богдановой строил «исключительно за счет привлечения денежных средств инвесторов (членов кооператива)» на основании заключенных с ними договоров об инвестиционной деятельности.



В 2017 году Октябрьский районный суд, в частности, вынес решение по гражданскому иску, в котором от ГСК «Плутарх» потребовали 100 тысяч рублей, внесенные в 2014 году за строительство бокса. Истец — мужчина, пытавшийся стать членом ГСК. Ни бокса, ни средств в оговоренный срок истец так и не получил, и суд обязал ГСК вернуть деньги с процентами.



— По нашему мнению, строительство гаражей осуществлялось так. Богданова И.В. лично указывала место пальцем под строительство будущего гаража, потенциальный член ГСК «Плутарх» передавал наличные денежные средства Богдановой И.В. как председателю. Далее Богданова подписывала инвестиционный договор с этим человеком, выдавала квитанцию об оплате с подписью и печатью от ГСК «Плутарх» (чем изначально намеренно вводила в заблуждение вновь вступавших в ГСК членов). Но полученная сумма не вносилась ни в кассу, ни на расчетный счет ГСК «Плутарх», — пишут пострадавшие члены ГСК «Плутарх» в коллективном письме. — В последующие годы с данных гаражей, построенных вне границ, Богданова И.В. собирала членские вносы и платежи за электроэнергию. Также сверх членских взносов, она собирала платежи за проведение хоздеятельности (строительство дорог, чистка территории, благоустройство). Судя по всему, наличные денежные средства, собранные Богдановой с членов ГСК, присваивались ею. Подтверждений о расходовании средств целевым образом, либо зачислении их на расчетный счет ГСК «Плутарх» нет.

Владельцы незаконных гаражных боксов считают, что Ирина Богданова вводила их в заблуждение Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











В 2020 году ГСК «Плутарх» был признан банкротом. А в 2021 году в гаражах пропало электричество: оказалось, у кооператива накопились долги за аренду и электричество.

Арбитражный суд Новосибирской области в 2024 году привлек Ирину Богданову к субсидиарной ответственности как «контролирующее должника лицо» (определение еще не вступило в законную силу; есть в распоряжении НГС). Теперь ей в том числе предстоит рассчитываться по долгам кооператива — а это 12,6 миллиона рублей.

Установить эту сумму было непросто: на суде выяснилось, что бухгалтерскую отчетность конкурсному управляющему Ирина Богданова передала в ненадлежащем виде, и она имеет «признаки горения и залива водой». Сама председательница утверждала, что виной всему пожар в ее доме, но выяснилось, что пожар повредил в цокольном этаже электрощиток на площади 0,5 кв. м — документов там быть не могло.

Известно, что Ирина Богданова пытается оспорить это определение. При этом она больше не председатель ГСК «Плутарх», а его активами распоряжается конкурсный управляющий.



Переговоры с мэрией и уголовное преследование

Как объясняет Юлия Шуваева, владельцам гаражей в «законной части» территории «Плутарха» проще — они смогли оформить право собственности на них, и мэрия заключила договор аренды на этот участок с множественностью лиц на стороне арендаторов, то есть как раз с теми людьми, кто оформил собственность. Подобное невозможно для владельцев гаражей за границами участка, отданного Богдановой в аренду.



— Сегодня мы, конечно, в переговорном процессе с мэрией. Умоляем их войти в наше положение, какие-то изыскать возможности, перевести все эти земли, перезонировать. На что-то мэрия готова пойти, понимая, что мы все пострадали, — говорит она. — Что касается лесных земель, они готовы перевести это в зону для размещения ГСК. Предполагается публичное слушание, внесение изменений в генплан — это ориентировочно конец 2024-го, начало 2025-го года. То есть это в любом случае процесс небыстрый.

ГСК было образовано в 2003 году, гаражам в этом месте — более 20 лет Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Представитель Ирины Богдановой адвокат Елена Ширяева объяснила, что выход за пределы участка действительно есть, но «незначительный». Вопрос, по ее словам, решается, и владельцы гаражей согласовывают это. Но, вероятно, она имела в виду узаконивание гаражей на участке, официально выданном мэрией под ГСК.



— То есть в этом проблемы-то нету, просто необходимо этим заниматься непосредственно. И, к сожалению, Ирина Владимировна не может этим заниматься, поскольку не является председателем кооператива на сегодняшний день, и, естественно, это проблематично. А у нас в России как бы если не сделали, то значит всё — там воры, мошенники и так далее. В данной ситуации это не соответствует действительности, — говорит адвокат. — Денежные средства, да, были собраны. Гаражные боксы построены. Но проще всего обвинить человека, чем сделать что-то самим, при этом вставляя палки в колеса. Я сейчас максимально прикладываю все усилия для того, чтобы обелить имя Ирины Владимировны, поскольку я полагаю, что в принципе не только незаконно, но даже с человеческой точки зрения неправильно они (члены ГСК, обратившиеся в полицию и суды. — Прим. ред.) себя ведут. Можно все что угодно говорить о человеке: что он плохо построил, незаконно построил. Но все при этом пользуются, получая право собственности.



Елена Ширяева также добавила, что члены ГСК на протяжении долгого времени не платили необходимые взносы.



— Что касается аренды, что касается электричества и так далее, взносов в большинстве своем не было, — уверяет она. — Сейчас подана апелляционная жалоба на определение арбитражного суда о привлечении Ирины Владимировны к субсидиарной ответственности. Еще раз подчеркну, решается вопрос по поводу обжалования предоставления аренды земельных участков, то есть начисление огромнейшей арендной платы в мэрии. Мы полагаем, что это было сделано незаконно.

Адвокат Ирина Богдановой говорит, что пытается обелить имя своей доверительницы, которую члены ГСК считают чуть ли не мошенницей Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Переговоры с мэрией — не единственное, что заботит сейчас членов «Плутарха». С 2023 года они добиваются возбуждения уголовного дела в отношении Ирина Богдановой: сразу несколько заявлений по возбужденным по ним уголовным делам объединили в одно. Ее подозревают в мошенничестве в крупном размере (ч.3 ст.159 УК РФ).



За год с небольшим дела неоднократно приостанавливались в связи невозможностью установить лицо, подлежащее уголовной ответственности (подтверждающие это документы есть в распоряжении НГС). Владелица гаража Ирина называет ситуацию абсурдной: подавшие заявления в полицию называли Ирину Богданову в качестве лица, которому передавали деньги, и даже предоставляли квитанции о приеме средств.

В ситуацию вмешивалась прокуратура Октябрьского района, в последний раз — 1 июля этого года. В частности, она потребовала «устранить нарушения федерального законодательства, допущенных при производстве предварительного расследования» (фото документа есть в распоряжении НГС).



— По позиции органа предварительного следствия факт совершения преступления установлен — это из их профессиональных документов следует. Однако якобы лицо, которое необходимо привлечь к уголовной ответственности за совершение этого преступления, не установлено. Хотя в материалах уголовного дела содержатся доказательства, указывающие на то, что это преступление совершила именно Богданова, — говорит представитель одного из потерпевших Михаил Певзнер. — Ну и, возможно, в соучастии с кем-то еще. Совершенно абсурдно выглядят эти постановления органов предварительного следствия, когда они приостанавливают дело за неустановлением лица. Поэтому мы с моим клиентом обжаловали бездействие сотрудников следственного органа. После внесения требования прокуратуры Октябрьского района, в котором они установили факт бездействия, полиция продолжает бездействовать. То есть до сегодняшнего момента никакого законного решения по делу, по нашему мнению, не принято.

Он также считает, что дела такого уровня, в котором много потерпевших («дело сложное по доказыванию, в нем уже 11 томов»), должны расследовать специалисты «уровня аппарата главного следственного управления». Но оттуда дело передали в Октябрьский отдел полиции.

— Первое уголовное дело было возбуждено 25 апреля 2023 года. Но и до этого члены ГСК «Плутрах» писали заявления, то есть немало времени прошло до возбуждения дела. Сейчас у нас уже август, скоро будет полтора года, как они расследуют, никому обвинение так и не было предъявлено. Мы считаем это полным бездействием, — добавляет Михаил Певзнер.

Корреспондент НГС направила в ГУ МВД по Новосибирской области запрос по этой ситуации. Ответ пока не поступил.



Недавно в еще одну гаражную битву пришлось вмешаться приставам: как оказалось, житель Новосибирска захватил часть участка соседа под свой гараж. Мужчину заставили его разобрать и освободить участок.