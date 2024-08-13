НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+25°

пасмурно, без осадков

ощущается как +26

1 м/c,

вос.

 748мм 47%
Подробнее
5 Пробки
USD 89,95
EUR 96,69

СРОЧНО

Две машины столкнулись в Новосибирске

Требуют снести «шарик»
Как защититься от мошенников
Смерть на трассе
Жизнь как в кино
Владелец таксопарка — о ценах
Где учатся отличники
Едут за фото в подсолнухах
Плохое зрение — бич 21 века
Как Сбер пиарит Алтай
НГС в Telegram
Город Чиновников заставят работать с «Мобильным инспектором» — что это такое и зачем нужно мэрии Новосибирска

Чиновников заставят работать с «Мобильным инспектором» — что это такое и зачем нужно мэрии Новосибирска

Власти хотят построить цифровую экосистему

1 725
30 комментариев
Чиновники смогут оценивать качество ремонта и соблюдение сроков

В Новосибирске разработали систему «Мобильный инспектор» для контроля за ремонтом теплосетей в городе. Об этом стало известно на аппаратном совещании при мэре Максиме Кудрявцеве сегодня, 13 августа.

По словам Максима Русина, главы департамента связи и информатизации мэрии, внедрение приложения повысит оперативность работы специалистов, обеспечит систематизацию с хранением информации о ходе ремонтных работ. Так чиновники смогут оценивать качество ремонта и соблюдение сроков.

— Хорошая программа и информационная система. Интегрируйте систему на сеть. Это будет началом построения цифровой экосистемы мэрии, — отметил Максим Кудрявцев.

До 23 августа научиться работать с программой должны не только работники мэрии, но и сотрудники администраций города.

Ранее в Новосибирске администрациям районов города дали задание фотографировать трубы и ход работ по ремонту теплотрасс.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Мэрия Новосибирска Теплотрассы Ремонт тепловых сетей Тепло ЖКХ
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
31
274444392
13 августа 2024, 17:59
Теперь на мобильный инспектор, нужно денег отвалить и потом освоить.
Zemb
13 августа 2024, 18:10
фото контроль как у Яндекса? так будут фотку новой трубы каждый день в вашу экосистему загружать. 😁
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Код 8–8–8: что делать 8 августа 2024 года, чтобы привлечь богатство и деньги — советы нумеролога
Алина Шадрина
Мнение
Полмиллиона на семью. Россиянка рассказала об отпуске в Турции и шокирующих ценах на отдых
Екатерина Семенова
карьерный консультант, профориентолог
Мнение
Как Артемий Татьяныч поссорился с Екатериной Михайловной
Лебедев Денис
Мнение
«Намечается революция»: как болтливый наемник Дэдпул объединяет «Марвел» — и собирает аншлаги в кино
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
Как вырастить арбуз в Сибири: пошаговая инструкция, с которой справится даже начинающий дачник
Александра Бруня
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Света,39

Елена,40

Falcon,39

Катюша,36

Оленька,41

Александра,50

Начать знакомиться
Объявления

Наушники AirPods Pro 2

2 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление