Чиновников заставят работать с «Мобильным инспектором» — что это такое и зачем нужно мэрии Новосибирска

Чиновники смогут оценивать качество ремонта и соблюдение сроков Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске разработали систему «Мобильный инспектор» для контроля за ремонтом теплосетей в городе. Об этом стало известно на аппаратном совещании при мэре Максиме Кудрявцеве сегодня, 13 августа.



По словам Максима Русина, главы департамента связи и информатизации мэрии, внедрение приложения повысит оперативность работы специалистов, обеспечит систематизацию с хранением информации о ходе ремонтных работ. Так чиновники смогут оценивать качество ремонта и соблюдение сроков.

— Хорошая программа и информационная система. Интегрируйте систему на сеть. Это будет началом построения цифровой экосистемы мэрии, — отметил Максим Кудрявцев.



До 23 августа научиться работать с программой должны не только работники мэрии, но и сотрудники администраций города.

Ранее в Новосибирске администрациям районов города дали задание фотографировать трубы и ход работ по ремонту теплотрасс.