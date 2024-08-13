Не работает приложение: новосибирцы пожаловались на сбой в работе Telegram

Сбой начался примерно в 23 часа Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске пользователи мессенджера Telegram 12 августа сообщили о сбоях в его работе. Проблемы наблюдаются в работе мобильного приложения.



— Говорят Telegram лёг. Не грузится мобильное приложение на Android, невозможно посмотреть видео и фото — все висит, — рассказал НГС читатель Анатолий.



По данным сайта Downdetector, проблемы в работе сервиса начались примерно в 23 часа по новосибирскому времени.

Сбой продолжается около двух часов Источник: downdetector.su











Пользователи также пишут, что не могут выложить посты в каналы, у части — не работает отправка сообщений и звонки. Проблемы есть у пользователей из Тверской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Москвы и Новосибирской области.

