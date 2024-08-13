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НГС в Telegram
Город Не работает приложение: новосибирцы пожаловались на сбой в работе Telegram

Не работает приложение: новосибирцы пожаловались на сбой в работе Telegram

Пользователи пишут, что не могут отправить сообщения и загрузить медиа

191
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Сбой начался примерно в 23 часа

В Новосибирске пользователи мессенджера Telegram 12 августа сообщили о сбоях в его работе. Проблемы наблюдаются в работе мобильного приложения.

— Говорят Telegram лёг. Не грузится мобильное приложение на Android, невозможно посмотреть видео и фото — все висит, — рассказал НГС читатель Анатолий.

По данным сайта Downdetector, проблемы в работе сервиса начались примерно в 23 часа по новосибирскому времени.

Сбой продолжается около двух часов

Пользователи также пишут, что не могут выложить посты в каналы, у части — не работает отправка сообщений и звонки. Проблемы есть у пользователей из Тверской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Москвы и Новосибирской области.

В последний раз масштабный сбой в работе Telegram произошел в конце июля. Тогда не отправлялись сообщения и из веб-версии, и из мобильного приложения.

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Комментарии
1
Гость
13 августа 2024, 00:23
тик ток бы еще блокирнули
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