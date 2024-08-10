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Город Пробка в 8 километров собралась на выезде из Новосибирска — где еще трудно проехать

Пробка в 8 километров собралась на выезде из Новосибирска — где еще трудно проехать

Уровень пробок в городе оценивается в 4 балла

1 733
19 комментариев
Затяжной дождь ухудшил ситуацию на дорогах

На выезде из Новосибирска на Гусинобродском тракте образовалась пробка в 8 километров. Заторы наблюдаются и в других частях города.

Судя по информации сервиса «Яндекс.Карты», пробка начинается перед населенным пунктом Раздольное в Новосибирском районе и тянется до села Гусиный брод. Причиной затора называют дорожные работы на проезжей части. Рядом с селом Гусиный брод из-за работ также введено реверсивное движение.

Причиной затора стали дорожные работы

В Новосибирске крупный дорожный затор наблюдается в районе Речного вокзала — трудно проехать в обе стороны по улице Восход, а также по улицам Большевистской и Фабричной.

Традиционная пробка на Восходе и Большевистской

Есть затруднения при движении по Димитровскому мосту в сторону правого берега — здесь затор растянулся почти на два километра.

Есть затруднения на Димитровском мосту

На левом берегу традиционная пробка образовалась на лице Ватутина при движении в сторону площади Маркса — эта пробка растянулась почти на полтора километра.

Сложно на дорогах и у ТЦ «Мега»

В целом уровень пробок в Новосибирске сервис «Яндекс.Карты» оценивает в 4 балла.

Накануне в Баганском районе Новосибирской области погибли два человека. В больницу с травмами доставлены еще три человека, включая двоих детей.

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Комментарии
21
lion2004
10 августа 2024, 14:44
Да сколько можно уже этот гр🤬ный мост ковырять! 😡 В позапрошлом году там всё лето пробки собирали. В этом году снова началось!!! Idiot's!!! 🤬🤬🤬
Директор Завода (Ржака)
10 августа 2024, 14:29
Привет с Парижа. Как вы там ? Тут хоть все и загнивающее, но дороги ровные, пробок нет и чисто везде. Круассан свежий, шампанское и сыры настоящие.
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