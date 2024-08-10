Пробка в 8 километров собралась на выезде из Новосибирска — где еще трудно проехать

Затяжной дождь ухудшил ситуацию на дорогах Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На выезде из Новосибирска на Гусинобродском тракте образовалась пробка в 8 километров. Заторы наблюдаются и в других частях города.



Судя по информации сервиса «Яндекс.Карты», пробка начинается перед населенным пунктом Раздольное в Новосибирском районе и тянется до села Гусиный брод. Причиной затора называют дорожные работы на проезжей части. Рядом с селом Гусиный брод из-за работ также введено реверсивное движение.

Причиной затора стали дорожные работы Источник: «Яндекс.Карты»











В Новосибирске крупный дорожный затор наблюдается в районе Речного вокзала — трудно проехать в обе стороны по улице Восход, а также по улицам Большевистской и Фабричной.

Традиционная пробка на Восходе и Большевистской Источник: «Яндекс.Карты»











Есть затруднения при движении по Димитровскому мосту в сторону правого берега — здесь затор растянулся почти на два километра.

Есть затруднения на Димитровском мосту Источник: «Яндекс.Карты»











На левом берегу традиционная пробка образовалась на лице Ватутина при движении в сторону площади Маркса — эта пробка растянулась почти на полтора километра.

Сложно на дорогах и у ТЦ «Мега» Источник: «Яндекс.Карты»











В целом уровень пробок в Новосибирске сервис «Яндекс.Карты» оценивает в 4 балла.

