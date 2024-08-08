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Город Развивать центр или районы: власти запустили опрос об изменениях в Новосибирске

Развивать центр или районы: власти запустили опрос об изменениях в Новосибирске

В мэрии хотят узнать, поменялся ли город в лучшую сторону и чего еще не хватает новосибирцам

1 570
54 комментария
Горожане должны ответить, что изменилось за последнее время, а какие проблемы пока так и не решили

Новосибирская мэрия решила спросить горожан о том, что изменилось в городе и над чем стоит поработать. Интересует властей и то, как новосибирцы видят развитие города — стоит ли усиленнее заниматься центром или все же обратить внимание на районы.

Опрос на портале «Госуслуги» начался сегодня, 8 августа. Власти решили узнать, как должно измениться качество жизни в районах Новосибирска. Горожан просят ответить на четыре вопроса, первый из них — район проживания. Следующий касается проблем, по которым новосибирцы заметили изменения. Участникам предлагают выбрать один или несколько вариантов из представленных (благоустройство возле дома, уборка улиц, состояние тротуаров, озеленение, обновление общественного транспорта), можно предложить и свой вариант.

Интересуются у новосибирцев и тем, по каким проблемам они и вовсе не заметили изменений в лучшую сторону (варианты такие же, как и в предыдущем вопросе). В конце необходимо выбрать, как должен развиваться город. Власти спрашивают: стоит ли улучшать центр Новосибирска быстрее или необходимо улучшать все равномерно, а может, и вовсе стоит обратиться внимание на конкретный район.

Опрос завершится 22 августа, пройти его можно по ссылке.

На ваш взгляд, как должно происходить развитие центра Новосибирска и других его районов?

Центр города должен развиваться быстрее
Развитие должно быть равномерным
Необходимо уделить больше внимания конкретному району (напишу район в комментариях)

Недавно горожан спрашивали о пешеходных ограждениях вдоль дорог. Большинство решило, что серые заборчики городу не нужны.

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Комментарии
54
Живущий в Сибири
8 августа 2024, 14:53
Развивать? Слово-то какое выдумали! :))) Развитие было в Союзе...
Пьер Дун Лахтинский
8 августа 2024, 14:18
а где матерный (и наверное, самый популярный) вариант, что думают горожане??
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