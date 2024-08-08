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Город «Будто братскую могилу делают»: сестру погибшего бойца ЧВК возмутил демонтаж крестов на могилах — что ответили в «Вагнере»

«Будто братскую могилу делают»: сестру погибшего бойца ЧВК возмутил демонтаж крестов на могилах — что ответили в «Вагнере»

На Гусинобродском кладбище происходит благоустройство мемориала, но нравится оно не всем родственникам

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50 комментариев
Сейчас на месте единообразных крестов с редкими вкраплениями памятников осталась раскопанная земля, флаги и план будущего благоустройства

Жительница Новосибирска Светлана Плотникова приехала на Гусинобродское кладбище, чтобы прибраться на могиле своего погибшего брата, и обнаружила, что крест над захоронением снесли.

— Просто разровненное поле, засыпанное землей, и ни одного памятника нету. Оно огорожено сеткой, и висит табличка, что идет благоустройство, заказчик — ЧВК «Вагнер», окончание работ — 30 октября. На картинке — маленькие черные треугольнички, на которых даже фотографий не будет, — возмутилась женщина. — Как будто братскую могилу делают.

Так выглядят единообразные захоронения бойцов «Вагнера» на плане

Где именно похоронен теперь ее брат, а где — его товарищи, Светлана боится не разобраться. Земля на захоронении как раз осела, и женщина планировала ставить капитальный памятник с портретом близкого человека и вазой для цветов, но теперь боится не найти нужную могилу. Кроме того, сибирячка переживает за те семьи, которые уже успели за собственные деньги установить дорогие надгробия.

— Мы только собирались заплатить, но есть люди, у которых родственники были одними из первых погибших. И они уже установили большие, монументальные памятники, — говорит Светлана. — Сколько они потратили собственных денег, боюсь даже предположить.

НГС писал о том, что некоммерческая организация «Патриотическое единство» намерена благоустраивать захоронения вагнеровцев. Впервые эти планы были озвучены еще летом 2023 года, а в начале июля 2024-го на отчетной конференции было анонсировано и начало работ. Тогда представители организации пообещали, что геодезисты отснимут каждую точку перед тем, как сносят кресты.

Председателем НРООВБД «Патриотическое Единство» является Максим Вахрамеев. В списке учредителей, кроме него, — региональный представитель вагнеров в Новосибирске, Омске и Томске Андрей Булгаков, Борис Сергеев, Олег Калмыков, Филипп Макарский, Евгений Петров и Никита Лобастов. Финансовой деятельностью, как следует из организационно-правовой формы, некоммерческая организация не занимается.
Среди связанных с ней юрлиц есть два действующих — ООО «Дороги Сибири» (строительство жилых и нежилых зданий), действующая под руководством Андрея Булгакова, и ООО «ЧОП «Группа в» (деятельность охранных служб, в том числе частных), также принадлежащая Андрею Булгакову.

Журналист НГС обратилась к одному из учредителей «Патриотического единства» Андрею Булгакову, чтобы узнать, есть ли варианты для тех родственников бойцов, которые в принципе категорически не согласны устанавливать единообразные памятники без фото, религиозной атрибутики и других проявлений индивидуализма.

По словам Андрея Булгакова, решительная противница установки памятника — только одна женщина и вагнеры всё равно готовы пойти ей навстречу.

— Это все-таки войсковое захоронение. <...> Мы в могилах все равны, не как на соседних [участках], у кого на что денег хватило. <...> Если хотят перезахоронить, пускай договариваются с администрацией кладбища и переносят, у нас все согласны, — заявил он в беседе с журналистом. — Всех родственников, кто установил собственные памятники, предупреждали [о том, что планируется благоустройство], висели таблички. Все они согласились, у меня на руках находится расписки. Но эта девушка... ей уже и родственники других парней всё объясняли, но она вообще не хочет идти на контакт. Ну без проблем, пусть один стоит, как бельмо на глазу, этот памятник.

Похоже, речь идет всё-таки не о Светлане, которая не успела установить надгробие брату, но решение подойдет и ей, и другим родственникам погибших, если таковые еще найдутся. Кроме того, по словам Андрея Булгакова, выкидывать уже установленные памятники представители «Патриотического единства» не намерены, и собираются перенести их на расположенный рядом бетонный подиум, тоже отображенный на их плане.

Ранее НГС писал о том, как живут бывшие вагнеры через год после мятежа Евгения Пригожина.

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ЧВК Вагнер ЧВК Вагнер в Новосибирске Гусинобродское кладбище
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Комментарии
50
Kotofeus
8 августа 2024, 13:32
Кто то ещё бы мнение крепостных спрашивал
Гость
8 августа 2024, 13:22
даже дочитывать не стал. это просто наш менталитет знать и приходить где захоронено тело! ТЕЛО!! Т Е Л О ! ! ! это сосуд в котором находилась ДУША☝️ эти сосуды меняются от жизни к жизни... не надо к сосуду цепляется! это долеко и не сам человек - это его АВТОМОБИЛЬ на котором он ездил в этой жизни. просто вспоминать человека НЕ привязываясь его ТАЧКЕ!! в Индии так и делают...
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