«Будто братскую могилу делают»: сестру погибшего бойца ЧВК возмутил демонтаж крестов на могилах — что ответили в «Вагнере»

Сейчас на месте единообразных крестов с редкими вкраплениями памятников осталась раскопанная земля, флаги и план будущего благоустройства Источник: предоставлено Светланой Плотниковой











Жительница Новосибирска Светлана Плотникова приехала на Гусинобродское кладбище, чтобы прибраться на могиле своего погибшего брата, и обнаружила, что крест над захоронением снесли.



— Просто разровненное поле, засыпанное землей, и ни одного памятника нету. Оно огорожено сеткой, и висит табличка, что идет благоустройство, заказчик — ЧВК «Вагнер», окончание работ — 30 октября. На картинке — маленькие черные треугольнички, на которых даже фотографий не будет, — возмутилась женщина. — Как будто братскую могилу делают.

Так выглядят единообразные захоронения бойцов «Вагнера» на плане Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Где именно похоронен теперь ее брат, а где — его товарищи, Светлана боится не разобраться. Земля на захоронении как раз осела, и женщина планировала ставить капитальный памятник с портретом близкого человека и вазой для цветов, но теперь боится не найти нужную могилу. Кроме того, сибирячка переживает за те семьи, которые уже успели за собственные деньги установить дорогие надгробия.



— Мы только собирались заплатить, но есть люди, у которых родственники были одними из первых погибших. И они уже установили большие, монументальные памятники, — говорит Светлана. — Сколько они потратили собственных денег, боюсь даже предположить.

Источник: Светлана Плотникова

НГС писал о том, что некоммерческая организация «Патриотическое единство» намерена благоустраивать захоронения вагнеровцев. Впервые эти планы были озвучены еще летом 2023 года, а в начале июля 2024-го на отчетной конференции было анонсировано и начало работ. Тогда представители организации пообещали, что геодезисты отснимут каждую точку перед тем, как сносят кресты.



Председателем НРООВБД «Патриотическое Единство» является Максим Вахрамеев. В списке учредителей, кроме него, — региональный представитель вагнеров в Новосибирске, Омске и Томске Андрей Булгаков, Борис Сергеев, Олег Калмыков, Филипп Макарский, Евгений Петров и Никита Лобастов. Финансовой деятельностью, как следует из организационно-правовой формы, некоммерческая организация не занимается.

Среди связанных с ней юрлиц есть два действующих — ООО «Дороги Сибири» (строительство жилых и нежилых зданий), действующая под руководством Андрея Булгакова, и ООО «ЧОП «Группа в» (деятельность охранных служб, в том числе частных), также принадлежащая Андрею Булгакову.



Журналист НГС обратилась к одному из учредителей «Патриотического единства» Андрею Булгакову, чтобы узнать, есть ли варианты для тех родственников бойцов, которые в принципе категорически не согласны устанавливать единообразные памятники без фото, религиозной атрибутики и других проявлений индивидуализма.

По словам Андрея Булгакова, решительная противница установки памятника — только одна женщина и вагнеры всё равно готовы пойти ей навстречу.

— Это все-таки войсковое захоронение. <...> Мы в могилах все равны, не как на соседних [участках], у кого на что денег хватило. <...> Если хотят перезахоронить, пускай договариваются с администрацией кладбища и переносят, у нас все согласны, — заявил он в беседе с журналистом. — Всех родственников, кто установил собственные памятники, предупреждали [о том, что планируется благоустройство], висели таблички. Все они согласились, у меня на руках находится расписки. Но эта девушка... ей уже и родственники других парней всё объясняли, но она вообще не хочет идти на контакт. Ну без проблем, пусть один стоит, как бельмо на глазу, этот памятник.

Похоже, речь идет всё-таки не о Светлане, которая не успела установить надгробие брату, но решение подойдет и ей, и другим родственникам погибших, если таковые еще найдутся. Кроме того, по словам Андрея Булгакова, выкидывать уже установленные памятники представители «Патриотического единства» не намерены, и собираются перенести их на расположенный рядом бетонный подиум, тоже отображенный на их плане.