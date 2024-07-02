«Пригожин теперь как Цой»: одинаковые памятники и своя ипотека — как живут новосибирские вагнеры спустя год после мятежа

Спустя год после военного мятежа многие бойцы если и берут в руки оружие, то для того, чтобы научить подростков из военно-патриотических школ обращаться с ним Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











28 июня 2024 года в ДК им. Октябрьской революции состоялась отчетная конференция некоммерческой организации ветеранов боевых действий «Патриотическое единство», которая защищает интересы настоящих и бывших бойцов ЧВК «Вагнер», а заодно и других людей, которых можно назвать ветеранами СВО. Они поделились друг с другом результатами проделанной за год работы, а заодно продемонстрировали свой легальный статус: на конференцию пришли как представители других организаций, так и официальные лица. Почти ровно за год до этого, 23 июня 2023 года ныне покойный командир «вагнеров» Евгений Пригожин развернул свои войска и повел их на Москву. В публичном поле он называл происходящее маршем справедливости, но воспринято происходящее было как военный мятеж. Журналист НГС побывала на собрании ветеранов, чтобы понять, что изменилось в сообществе бойцов ЧВК за 12 месяцев и одну неделю.



Патриотическое единство

Отчетная конференция «Патриотического единства» собирается в 10 часов утра в ДК им. Октябрьской революции, и уже по выбору площадки (учредитель «Клуба революции» — областной минкульт) становится понятно, что мероприятие, несмотря на то, что все знакомы, и сбор участников выглядит предельно по-домашнему, официальное. Подтверждает это впечатление и список докладчиков, среди которых есть заместитель областного правительства Андрей Клюзов и съемочная группа областного телеканала, бдительно фиксирующая происходящее на сцене.



Одновременно с этим в холле клуба разворачивается нечто среднее между армейским биваком и подготовкой к сбору друзей: несколько женщин крупно нарезают сыр и полукопченую колбасу, чтобы участники конференции подкрепились в перерыве, на тарелки выкладывают бананы и яблоки. Помогают временным хозяйкам худощавые парни в полевой форме, и со стороны картина выглядит даже несколько сюрреалистично.

В первую очередь «Патриотическое единство» помогает своим вернувшимся с фронта товарищам и семьям тех, кто не вернулся Источник: Анна Скок / NGS.ru











НРООВБД «Патриотическое Единство» официально зарегистрирована только в феврале 2024-го, но фактически существует как раз примерно около года. Так что отчитаться «вагнерам», ставшим общественниками, есть о чем.



Председателем НРООВБД «Патриотическое Единство» является Максим Вахрамеев. В списке учредителей, кроме него, — региональный представитель «вагнеров» в Новосибирске, Омске и Томске Андрей Булгаков, Борис Сергеев, Олег Калмыков, Филипп Макарский, Евгений Петров и Никита Лобастов. Финансовой деятельностью, как следует из организационно-правовой формы, некоммерческая организация не занимается.

Среди связанных с ней юрлиц есть два действующих — ООО «Дороги Сибири» (строительство жилых и нежилых зданий), действующая под руководством Андрея Булгакова, и ООО «ЧОП «Группа в» (деятельность охранных служб, в том числе частных), также принадлежащая Андрею Булгакову.

Ветераны-общественники, поднимаясь на сцену ДК, последовательно рассказывают о своей работе. Процесс выглядит ровно как любая отчетная конференция независимой, но все же околовластной общественной организации.



Руководители направлений по очереди подробно докладывают о том, как помогают вернувшимся с фронта с ранениями и семьям погибших, делают загадочные «изделия» для фронта, учат детей быть патриотами, оказывать первую помощь и обращаться с оружием. Когда дело доходит до обсуждения благоустройства захоронений, первое отличие наконец проявляется.



— Во время боевых действий были все одинаковые, и на том свете тоже, я думаю, не должны отличаться, — обрисовывает концепцию одинаковых памятников Андрей Булгаков. — Родственникам, которые без разрешения установили свои памятники, мы это объясняем. Эти памятники мы будем демонтировать и монтировать [новые].

— Вы сейчас говорите, что демонтировали все кресты. А кто-то из геодезистов проводил их съемку? Я знаю точно, на данный момент ни один геодезист этого не делал! — живо и довольно агрессивно вмешивается прошедшая к микрофону молодая женщина из зала.

Уже в августе 2023-го, когда на Гусинобродском кладбище открыли памятник погибшим «вагнерам», захоронение выглядело единообразно. Вскоре временные кресты здесь должны сменить постоянные памятники Источник: Анна Скок / NGS.ru











Девушка боится, что при массовой замене надгробий бойцов могут перепутать, и ее страх не трудно понять и перенести на себя: страшно потерять могилу близкого, если от него осталась только табличка на кресте. Ей объясняют, что процесс еще не начался, и как раз перед демонтажем геодезисты отснимут каждую точку, так что никому не придется лежать в земле под чужим именем. Девушка, кажется, все еще не успокоенная, продолжает высказывать наболевшее: регулярно убирают мемориал и косят вокруг него траву всего шесть женщин и один дедушка.



Ветераны послушно отходят от повестки и обсуждают вопрос уборки на могилах, я с удивлением понимаю, что некоторой свободой собрание отчетливо отличается в лучшую сторону от других подобных мероприятий. Андрей Булгаков призывает соратников не превращаться в «ряженых» и подкреплять свой высокий статус делами, в том числе, уборкой. Удовлетворена ли девушка, которая в компании пяти сестер по несчастью отмывает надгробные плиты и выбрасывает мусор, сказать сложно.

Конференция возвращается в свой изначально задуманный формат — отчет о проделанной работе. На сцену поднимаются «вагнеры» из соседних городов, за спинами выступающих — растяжка, в центре которой красуется цитата покойного Пригожина о России как матери в окружении эмблем Патриотического единства, ЧВК «Вагнер» и партнеров некоммерческой ветеранской организации. Среди последних изображены Новосибирск и область, банк «Левобережный», Хилокский рынок, группа компаний «Стрижи» и другие коммерческие и некоммерческие компании. Портреты Пригожина и Уткина, ни парадные, ни траурные на растяжку, похоже, не вошли.

Черные вагнеровские флаги на дверях «Клуба революции» сначала кажутся не слишком остроумной шуткой. Потом становится понятно: иногда совпадения просто случаются Источник: Анна Скок / NGS.ru











В перерыве, разговорившись с одним из учредителей «Патриотического единства» Борисом Сергеевым, я говорю, что меня интересует, насколько изменились «вагнеры» за год, и он уверенно отвечает:



— Очень сильно изменилось все — это же естественно, надо развиваться.



— Очень сильно все изменилось, — слово в слово подтверждает мне в тот же день еще один боец ЧВК, который на конференцию не пришел. — Вроде бы они и все правильно делают, и людям помогают, но… Пригожин — он же (у вагнеровцев. — Прим.ред.) теперь как [Виктор] Цой. Так что ребята большие молодцы, вы не думайте. Они правильными вещами занимаются. Но что-то внутри Группы за этот год навсегда поменялось, и лично мне эти перемены… не могу сказать, что не нравятся. Просто они не для меня.



По словам бывшего сотрудника ЧВК, он не единственный, кто затрудняется объяснить свое отношение к тому, как изменились «вагнеры», но говорить за других категорически отказывается.



Доступ к квартирам

Послушать отчетную конференцию пришли не только бойцы, но и их родственники Источник: Анна Скок / NGS.RU











Впрочем, есть в деятельности «Патриотического единства» направление, которое явно интересует большую часть настоящих и бывших бойцов ЧВК, а заодно и остальных ветеранов: программа «Доступ», которую руководство организации называет альтернативой ипотеке.



— Это программа приобретения недвижимости для ветеранов боевых действий, — говорит председатель совета в потребительском кооперативе национального развития «Доступ» Алексей Котляревский. — Квартиры, дома, земля, таунхаусы, коммерческая недвижимость, гаражи, машиноместа… Лимит до 10 миллионов и рассрочка до 10 лет. Переплата за 10 лет для ветерана составит плюс-минус 645 тысяч.



Программа, согласно описанию Алексея Котляревского, чем-то напоминает коммерческий найм: ветеранский потребительский кооператив выкупает недвижимость у застройщика, а затем предоставляет ее в пользование участнику программы, который платит в рассрочку. Как только ветеран отдает последний взнос (переплата в отличие от ипотечной составляет порядка 1%), объект недвижимости переходит в его собственность. Процедура, по словам председателя совета, уже согласована с Росреестром, хотя стартует «Доступ» только 10 августа 2024 года.



— Большой объем мы на себя не берем, за 10 лет — 50–60 объектов, — говорит Алексей Котляревский. — Деньги нам никто не дает, мы реинвестируем свои, от коммерческой деятельности, плюс берем «входной билет» в программу и достаточно большой первый взнос [у будущего собственника]. Застройщики предоставляют много объектов недвижимости […]. «Стрижи» — наш генеральный партнер.



Социальные направления деятельности «вагнеры» начали осваивать еще до мятежа, но после него резко нарастили темп. Если раньше бойцы ЧВК просто помогали товарищам получить документы и медицинскую помощь, теперь они занимаются и поставкой беспилотников на фронт, и готовы предложить для ветеранов альтернативу ипотеке Источник: Ирина Бабичева / 161.RU











НГС обратился за комментарием в ГК «Стрижи», по словам директора группы компаний Игоря Белокобыльского, непосредственного статуса «генерального партнера» у них нет, но инициативу некоммерческой организации «Стрижи» поддерживают, во-первых, уважая то, что сделали «вагнеры» во время СВО, а во-вторых, понимая, что помочь одним ветеранам лучше всего смогут другие.

— Ребята занялись очень непростым делом организации финансовых услуг. И в этом непростом деле есть ключевой фактор, которым бывшие «вагнеровцы» обладают в гораздо большей мере, чем любые гражданские специалисты по финансам и услугам. Это доверие будущих участников этой программы к тем людям, которые будут осуществлять операции с их финансами, — прокомментировал Игорь Белокобыльский. — [...] Мы искренне желаем ребятам успеха, мы все свои силы, возможности, ресурсы приложим для того, чтобы у них это получилось.

По словам Котляревского, «Доступ» заодно обеспечит и рабочие места для вернувшихся ветеранов — в том числе «трехсотых», то есть, получивших тяжелые ранения. Они как раз и смогут работать риелторами.



«Альтернатива ипотеке», по словам представителей «Патриотического единства» хороша еще и тем, что если участник программы не сможет платить, ему пойдут навстречу: предложат работу взамен потерянной или вернут деньги (кроме входного билета и оплаты риелторских услуг), если он просто передумал на полпути. Объект недвижимости в таком случае передадут следующему в очереди.

Новосибирцам имя Алексея Котляревского незнакомо, но наши коллеги из «ИрСити» в 2022 году писали о вынесенном ему приговоре за особо крупное мошенничество: согласно официальной информации застройщик похитил у дольщиков порядка 18 миллионов рублей и «распорядился ими по собственному усмотрению», за что получил 6 лет колонии.



Несмотря на наличие официальных пресс-релизов, составить однозначное мнение об уголовном деле непросто. С одной стороны, в 2015 году иркутские дольщики действительно имели к застройщику претензии, которые высказывали на своем форуме. С другой — вину строитель в ходе разбирательства не признал.

В разговоре с журналистом он рассказал, что «по собственному усмотрению» вложил деньги в стройматериалы, как раз предназначенные для строительства, и был подставлен компаньоном. Найти более или менее подробное (или хотя бы содержащее описание хищения) изложение уголовной истории, не основанное на кратком релизе МВД, не удалось.



Смутит ли эта криминальная история вернувшихся с фронта бойцов различных военных компаний и добровольческих объединений, многие из которых имеют опыт судимости и последующей амнистии, — вопрос открытый. Пока им совершенно точно грозит другая финансовая опасность, от которой их спешат предостеречь ветераны из «Патриотического единства».



— Мы всего два дня как презентовали программу, а уже начались звонки [людям] требованием оплатить первый взнос, — говорит Алексей Котляревский. — Обратите, пожалуйста, внимание людей, что у нас нет холодных обзвонов и мы не принимаем деньги на счета физических лиц, это звонят мошенники.



Ранее НГС писал о том, как адаптируются к мирной жизни вернувшиеся с фронта бойцы ЧВК.