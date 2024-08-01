Два аварийных дома пойдут под снос в Новосибирске — на работы потратят меньше трех недель

Дом по адресу Тельмана, 12, находится в Первомайском районе Источник: Ольга Плаксунова/2ГИС











В Новосибирске ищут подрядчика на снос двух многоквартирных домов в Ленинском и Первомайском районах. Начальная цена контракта на выполнение работ превышает 1,6 миллиона рублей.



Информация об этом на сайте Госзакупок появилась 31 июля. Речь идет о домах по адресам Тельмана, 12 и 4-й переулок Римского-Корсакова, 5 — они признаны аварийными и подлежащими сносу.



— Подрядчик обязуется принять на себя обязательства выполнить работы по сносу многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, по адресам: г. Новосибирск, 4-й переулок Римского-Корсакова, дом № 5, г. Новосибирск, ул. Тельмана, дом № 12, — говорится в документации госзакупки.



В ведомости объемов конструктивных решений и комплексов работ уточняется, что разборку зданий проведут методом обрушения. Подрядчику предстоит также выполнить засыпку траншей и котлованов, а также планировку площадей бульдозерами.



По информации 2ГИС, дом по адресу Тельмана, 12 был возведен в 1935 году он сделан из дерева. Дом по адресу 4-й переулок Римского-Корсакова, 5 построен в 1951 году, он сделан из кирпича. Снести дома необходимо в течение 16 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта.



Закупка размещена 31 июля, срок окончания приема заявок — до 8 августа.

