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Город Два аварийных дома пойдут под снос в Новосибирске — на работы потратят меньше трех недель

Два аварийных дома пойдут под снос в Новосибирске — на работы потратят меньше трех недель

Одно из зданий построено в 1935 году

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Дом по адресу Тельмана, 12, находится в Первомайском районе

В Новосибирске ищут подрядчика на снос двух многоквартирных домов в Ленинском и Первомайском районах. Начальная цена контракта на выполнение работ превышает 1,6 миллиона рублей.

Информация об этом на сайте Госзакупок появилась 31 июля. Речь идет о домах по адресам Тельмана, 12 и 4-й переулок Римского-Корсакова, 5 — они признаны аварийными и подлежащими сносу.

— Подрядчик обязуется принять на себя обязательства выполнить работы по сносу многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, по адресам: г. Новосибирск, 4-й переулок Римского-Корсакова, дом № 5, г. Новосибирск, ул. Тельмана, дом № 12, — говорится в документации госзакупки.

В ведомости объемов конструктивных решений и комплексов работ уточняется, что разборку зданий проведут методом обрушения. Подрядчику предстоит также выполнить засыпку траншей и котлованов, а также планировку площадей бульдозерами.

По информации 2ГИС, дом по адресу Тельмана, 12 был возведен в 1935 году он сделан из дерева. Дом по адресу 4-й переулок Римского-Корсакова, 5 построен в 1951 году, он сделан из кирпича. Снести дома необходимо в течение 16 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта.

Закупка размещена 31 июля, срок окончания приема заявок — до 8 августа.

Мэрия Новосибирска ранее решила расширить дорогу на улице Сакко и Ванцетти. Ради нее снесут два дома.

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