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Город Мэр Новосибирска ввел режим повышенной готовности из-за обрушения колодцев на проспекте Дзержинского

Мэр Новосибирска ввел режим повышенной готовности из-за обрушения колодцев на проспекте Дзержинского

Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС признала ситуацию критической

5 174
72 комментария
Из-за сломанной ливневой канализации затопило жилой дом

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев 31 июля перевел в режим повышенной готовности органы управления городского звена. Этому решению предшествовало обрушение двух смотровых колодцев ливневой канализации и подтопление подвала жилого дома на проспекте Дзержинского, 69, следует из сообщения мэрии.

— В решении комиссии города Новосибирска по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС) говорится о признании ситуации критической. Мэром поручено незамедлительно организовать: выполнение работ по устранению аварийной ситуации и восстановить работоспособность ливневой канализации в районе указанного дома, — уточнили в муниципалитете.

Ответственным за исполнение поручений мэр назначил своего заместителя Олега Клемешова.

— Обрушение произошло из-за ветхости колодцевой кладки. Там старые колодцы из кирпича, завалились и закупорили трубопровод. Коллектор построен 60 лет назад, — сообщил НГС заместитель Олега Клемешова.

В июне суд обязал мэрию Новосибирска сделать ливневки — без них разрушается Бердское шоссе. Проблемы есть и на других дорогах.

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Режим повышенной готовности КЧС Ливневая канализация Ливневки
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Комментарии
73
Рожденная в Новосибирске
31 июля 2024, 15:22
А чтобы сразу не ввести повышенную готовность по тотальному разрушению Новосибирска? Подобные колодцы встречаются на каждом шагу.....
Fenasi Kerim
31 июля 2024, 15:18
Похоже новый мер вместо ремонта будет только вводить повышенную готовность каждый день.
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