Мэр Новосибирска ввел режим повышенной готовности из-за обрушения колодцев на проспекте Дзержинского

Из-за сломанной ливневой канализации затопило жилой дом Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев 31 июля перевел в режим повышенной готовности органы управления городского звена. Этому решению предшествовало обрушение двух смотровых колодцев ливневой канализации и подтопление подвала жилого дома на проспекте Дзержинского, 69, следует из сообщения мэрии.



— В решении комиссии города Новосибирска по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС) говорится о признании ситуации критической. Мэром поручено незамедлительно организовать: выполнение работ по устранению аварийной ситуации и восстановить работоспособность ливневой канализации в районе указанного дома, — уточнили в муниципалитете.



Ответственным за исполнение поручений мэр назначил своего заместителя Олега Клемешова.

— Обрушение произошло из-за ветхости колодцевой кладки. Там старые колодцы из кирпича, завалились и закупорили трубопровод. Коллектор построен 60 лет назад, — сообщил НГС заместитель Олега Клемешова.

В июне суд обязал мэрию Новосибирска сделать ливневки — без них разрушается Бердское шоссе. Проблемы есть и на других дорогах.

