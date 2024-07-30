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Город В Новосибирске ввели режим повышенной готовности из-за разрушения моста через реку Тула — у него обрушился откос

В Новосибирске ввели режим повышенной готовности из-за разрушения моста через реку Тула — у него обрушился откос

Проход по мосту временно закроют

1 794
10 комментариев
Мэр Новосибирска также поручил организовать ежедневный мониторинг состояния моста

В Новосибирске ввели режим повышенной готовности из-за разрушающегося моста через реку Тулу в Кировском районе. Об этом сообщил пресс-центр мэрии.

Пешеходный мост через реку Тула находится у дома №417 на улице Тульской. У моста произошло частичное обрушение одного из откосов. Состояние конструкции обследовали представители комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций — оно признано критическим.

— Органы управления городского звена переведены в режим повышенной готовности, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Мэр Максим Кудрявцев из-за ситуации дал поручения городским службам: разработать проектное решение, которое позволит укрепить мост и избежать дальнейшее разрушение его откоса, провести работы, на время работ — ограничить доступ пешеходов к мосту, а затем проводить ежедневный мониторинг его состояния.

Ответственным за исполнение поручения назначен первый вице-мэр Олег Клемешов.

Ранее Минобразования Новосибирской области решило ввести режим повышенной готовности на стройке шести концессионных школ в Новосибирске. Такая мера необходима для охраны строек.

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Комментарии
10
Smykson
30 июля 2024, 18:33
"..поручил организовать ежедневный мониторинг состояния моста..." Который на фотографии..."моста"? Там минуты считать нужно, а не дни.
NaTaSHka
30 июля 2024, 18:40
Это мост ???? Капец
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