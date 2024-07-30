В Новосибирске ввели режим повышенной готовности из-за разрушения моста через реку Тула — у него обрушился откос

В Новосибирске ввели режим повышенной готовности из-за разрушающегося моста через реку Тулу в Кировском районе. Об этом сообщил пресс-центр мэрии.
Пешеходный мост через реку Тула находится у дома №417 на улице Тульской. У моста произошло частичное обрушение одного из откосов. Состояние конструкции обследовали представители комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций — оно признано критическим.
— Органы управления городского звена переведены в режим повышенной готовности, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
Мэр Максим Кудрявцев из-за ситуации дал поручения городским службам: разработать проектное решение, которое позволит укрепить мост и избежать дальнейшее разрушение его откоса, провести работы, на время работ — ограничить доступ пешеходов к мосту, а затем проводить ежедневный мониторинг его состояния.
Ответственным за исполнение поручения назначен первый вице-мэр Олег Клемешов.
Ранее Минобразования Новосибирской области решило ввести режим повышенной готовности на стройке шести концессионных школ в Новосибирске. Такая мера необходима для охраны строек.