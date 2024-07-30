Фасады домов, остановки и павильоны пересчитают на главных улицах Новосибирска — зачем это будут делать

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске проверят все фасады зданий, а также остановки и рекламные щиты главных улиц города. Об этом стало известно во время аппаратного совещания при мэре сегодня, 30 июля. Алексей Кондратьев начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, сообщил, что такой пилотный проект начался уже в Ленинском районе.

В первую очередь порядок будут наводить на улицах первой и второй категории. Первая категория — это улицы с объектам, которые находятся под ведением управления по историко-культурному наследию новосибирской области. Вторая категория — улицы большого пешеходного трафика, центральные в районах.

Запустили пилотный проект по улицам первой категории в Ленинском районе. Это улица Пархоменко от Станиславского до Римского-Корсакова, и улица Плахотного от Станиславского до Римского-Корсакова, Римского-Корсакова от Пархоменко до улицы Плохотного и площадь Станиславского, а также улица Станиславского от Котовского до площади Станиславского.

— Администрация района провела работу по инвентаризации фасадов объектов, разделив жилые и нежилые дома. Провели инвентаризацию нестационарных объектов. Информацию предоставили об остановочных павильонах, которые требуют особого внимания или оперативной замены, — перечислил Алексей Кондратьев.

Все будут приводить в нормативное состояние. С 1 сентября в районах смогут сдвигать сроки капитальных ремонтов фасадов на более ранние.

— Чтобы у нас фронт улицы создавался в течение условно говоря трех лет. Не было таким образом, что три здания из десяти отремонтировано, а остальные там шесть будут ремонтироваться в течение ближайших 15 лет. Так не создается внешний облик соответственно и вид с магистральной улицы. В срок до 1 сентября реально провести ровно такую же инвентаризацию по улицам всех районов по улицам первой и второй категории, — подчеркнул Алексей Кондратьев. — И до 30 сентября по дорогам третьей и четвертой категории.

Проверять будут не только фасады и нестационарные конструкции, но и все объекты — от светофоров до знаков. После этого планируется приведение их в должный вид.

В этом году в Новосибирске стартовал пилотный проект по реконструкции газонов.

