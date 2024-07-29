НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+26°

облачно, без осадков

ощущается как +26

3 м/c,

южн.

 744мм 58%
Подробнее
5 Пробки
USD 85,56
EUR 93,26

СРОЧНО

Новосибирцы страдают от перебоев электричества

Кто сидел за рулём BMW
Новосибирск ведет соцсети
Три башни над 1-й Ельцовкой
Работа в Новосибирске
Чемпион из хрущёвки
Июльфест в Новосибирске
Безопасны ли БАДы для потенции
Разоблачили мифы об имплантах
НГС в Telegram
Город эксклюзив «Готовить невозможно»: жители микрорайона страдают из-за перебоев с электричеством — они жарят еду во дворе

«Готовить невозможно»: жители микрорайона страдают из-за перебоев с электричеством — они жарят еду во дворе

Отключения происходят без предупреждения

3 871
63 комментария
Перебои происходят в микрорайоне Аэропорт

В Новосибирске жители микрорайона Аэропорт столкнулись с постоянными перебоями в подаче электричества. По словам местной жительницы Маргариты Игнатиковой, уже несколько месяцев в сотнях домов отключают свет на несколько часов. Чаще всего это происходит по выходным. Последний раз электричества не было в субботу, 27 июля, больше 12 часов.

— В субботу не было света от улицы Бестужева и до Ереванской. У нас уже люди на кострах готовят во дворе. Два мужика сварили эти диски от машин и поставили казан и готовили еду на улице. Потому что довели проблемы со светом, — рассказала Маргарита Игнатикова.

Местные жители массово жалуются в приложении «Решаем вместе». Скриншот есть в распоряжении редакции. В мэрии Маргарите посоветовали обращаться в РЭС.

— Администрация Центрального округа Новосибирска не является организацией, обслуживающей объекты инженерной инфраструктуры электросетевого хозяйства, — добавили в ответе на Госуслугах.

По мнению жителей, старые сети просто не выдерживают объема затрат электроэнергии.

— Зимой мы с отоплением страдаем, летом такая жара, больше 30 градусов, а холодильники не работают. Покушать приготовить вообще невозможно, — добавила Маргарита Игнатикова.

Депутат городского совета Екатерина Шалимова подтвердила, что в микрорайоне Аэропорт есть проблемы с отключением электричества. По ее словам, сегодня, 29 июля, на аппаратном совещании администрации Центрального округа председатель ТОС «Дружба» Елена Плавкова поднимала вопрос о том, что периодически отключают электричество.

— Действительно что-то происходит, я сделала запрос на эту тему, срок ответа был 24 июля. Ответа я пока не получила. У людей бывает по 7 часов нет электроэнергии. А я знаю, что у меня на округе есть такие люди, которые от электричества зависят очень сильно. Это мамы, у которых есть дети маленькие. Они на смеси, на искусственном вскармливании, и им нужна горячая вода. Это те люди, которые питаются с определенным интервалом, раз в два часа, — объясняет Екатерина Шалимова.

Как отмечает депутат, перебои с электричеством случаются вокруг Мочищенского шоссе и рядом. Отключения обычно происходят без предупреждения жителей и сразу масштабно. Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска и в АО «РЭС».

В Новосибирской области на прошлой неделе на станции Дупленское прошел ураган, из-за которого жители оказались без электричества и крыш.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Электричество Свет Микрорайон
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY8
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
65
С левого берега
29 июля 2024, 17:42
Новые дома понастроили и на старые теперь не хватает электроэнергии? Кто такой умный если дал разрешения на строительство без увеличения электрических мощностей?
С левого берега
29 июля 2024, 17:40
Губернатору и мэрии позор!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Платить было нечем»: пенсионерка добилась признания ее банкротом — как и зачем
Анна Макарова
Банкрот на пенсии
Мнение
Увез бабушку в госпиталь и продал квартиру. Три истории о том, как собственники теряли жилье
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Для тех, кто не хочет в Сочи. Рассказываем, как отдохнуть в Башкирии и на Алтае, чтобы вспоминать отпуск весь год
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
Мнение
Как бить жену правильно и почему все зря набросились на имама из Казани, который этому учит
Галеева Венера
Мнение
«Как будто прошла бомбежка»: новосибирец возмутился состоянием убитых дорог — в мэрии ответили, что ремонт будет, но не сейчас
Вячеслав Соколов
Рекомендуем
Знакомства

Елена,61

Олег,37

Светлана,63

Андрей Дик,36

Solnce,47

Лиза,41

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 500 ₽

Добавить объявление