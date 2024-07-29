«Готовить невозможно»: жители микрорайона страдают из-за перебоев с электричеством — они жарят еду во дворе

Перебои происходят в микрорайоне Аэропорт Источник: Городская легенда / 2ГИС











В Новосибирске жители микрорайона Аэропорт столкнулись с постоянными перебоями в подаче электричества. По словам местной жительницы Маргариты Игнатиковой, уже несколько месяцев в сотнях домов отключают свет на несколько часов. Чаще всего это происходит по выходным. Последний раз электричества не было в субботу, 27 июля, больше 12 часов.

— В субботу не было света от улицы Бестужева и до Ереванской. У нас уже люди на кострах готовят во дворе. Два мужика сварили эти диски от машин и поставили казан и готовили еду на улице. Потому что довели проблемы со светом, — рассказала Маргарита Игнатикова.

Местные жители массово жалуются в приложении «Решаем вместе». Скриншот есть в распоряжении редакции. В мэрии Маргарите посоветовали обращаться в РЭС.

— Администрация Центрального округа Новосибирска не является организацией, обслуживающей объекты инженерной инфраструктуры электросетевого хозяйства, — добавили в ответе на Госуслугах.

По мнению жителей, старые сети просто не выдерживают объема затрат электроэнергии.

— Зимой мы с отоплением страдаем, летом такая жара, больше 30 градусов, а холодильники не работают. Покушать приготовить вообще невозможно, — добавила Маргарита Игнатикова.

Депутат городского совета Екатерина Шалимова подтвердила, что в микрорайоне Аэропорт есть проблемы с отключением электричества. По ее словам, сегодня, 29 июля, на аппаратном совещании администрации Центрального округа председатель ТОС «Дружба» Елена Плавкова поднимала вопрос о том, что периодически отключают электричество.

— Действительно что-то происходит, я сделала запрос на эту тему, срок ответа был 24 июля. Ответа я пока не получила. У людей бывает по 7 часов нет электроэнергии. А я знаю, что у меня на округе есть такие люди, которые от электричества зависят очень сильно. Это мамы, у которых есть дети маленькие. Они на смеси, на искусственном вскармливании, и им нужна горячая вода. Это те люди, которые питаются с определенным интервалом, раз в два часа, — объясняет Екатерина Шалимова.

Как отмечает депутат, перебои с электричеством случаются вокруг Мочищенского шоссе и рядом. Отключения обычно происходят без предупреждения жителей и сразу масштабно. Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска и в АО «РЭС».

В Новосибирской области на прошлой неделе на станции Дупленское прошел ураган, из-за которого жители оказались без электричества и крыш.