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Город А вы этим пользовались? Сложный тест для тех, кто (вы)жил в советское время и 90-е

А вы этим пользовались? Сложный тест для тех, кто (вы)жил в советское время и 90-е

Тогда эти вещи казались вам обычными. А сейчас?

2 019
19 комментариев
Сможете угадать, для чего же нужны все эти предметы?

Если вы зайдете в любой магазин-барахолку, то сможете увидеть многие вещи, которыми раньше пользовались вы или ваши родители. Сейчас в них нет никакой необходимости. Старые ручные мясорубки убраны далеко в шкаф, а видеопроигрыватели так и пылятся на полках. 72.RU предлагает вам проверить, помните ли, для чего были те или иные предметы. Угадайте их.

ТЕСТПройден 603 раза
1 / 10
Как много здесь разноцветных коробочек. Для чего они нужны?
  • Это пеналы
  • Это игрушки
  • Это подкассетники
2 / 10
Для чего нужен этот «Буран»?
  • Для уборки
  • Это подставка под вещи
  • Для полива овощей
3 / 10
Усложняем. Что это за стеклянный конус с железкой?
  • Это просто большая рюмка
  • Плафон с держателем
  • Это ваза
4 / 10
А что это такое, заботливо связанное руками бабушки?
  • Это подставка под горячее
  • Это фата невесты
  • Это просто салфетка-накидка
5 / 10
Если бы вы были ребенком, то как бы вы это использовали?
  • Это обычная погремушка
  • С этим можно участвовать в концертах
  • Это поварешка, просто так сфотографировано
6 / 10
Обращаем внимание на предмет с розовый крышкой. Помните такой?
  • О, это коробка для хранения жвачек
  • Это прибор для дыхательной гимнастки
  • Да, там были нитки
7 / 10
Что мы так тщательно замазали? Какое предназначение у этой вещицы?
  • Это свисток
  • Это трубка для табака
  • Это детская игрушка
8 / 10
Что это за два странных предмета?
  • Солонка и перечница
  • Просто декоративные украшения для дома
  • Это украшение для елки
9 / 10
Дети, вспоминайте, что это такое!
  • Это кинопроектор, смотрели всей семьей
  • Первый советский тостер
  • Это радиоприемник
10 / 10
И последнее. Для какого комфорта сделана эта вещица?
  • Это радио. Для комфорта ушей
  • Это компактный телевизор
  • Это сушилка для обуви

Какие еще ностальгические тесты стоит пройти?

Не можем оставить вас без тестов в стиле «назови, для чего эта вещь». Вот здесь предлагаем вам попробовать проверить свои знания по поводу известных логотипов из СССР.

Здесь же предлагаем реально вспомнить вещи, которыми пользовались в СССР. Помните ли вы, для чего нужны разные щипчики, доски и железки? Давайте проверим. Но предупреждаем: будет сложно.

И тут тоже будет сложно. Если не верите, то попробуйте проверить свои знания по этому тесту, где мы откопали еще несколько вещичек из, как кажется, прошлой эпохи.

А помните ли вы советское кино и кадры из него? Самое время проверить и ответить на несколько вопросов теста — это и правда сложно, даже если вы отъявленный киноман.

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Комментарии
19
Smykson
28 июля 2024, 13:59
А что "для дома" делается сейчас? Исключаем всё, что сделано в "Поднебесной". И все марки, которые украшают магазины "Эльдорадо", "М-Видео", "РБК"
Директор Завода (Ржака)
28 июля 2024, 13:47
даже те, кто рос в 90-е, из 10 вопросов ответят правильно на 8-9, сложного ничего нет.
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