А вы этим пользовались? Сложный тест для тех, кто (вы)жил в советское время и 90-е

Сможете угадать, для чего же нужны все эти предметы? Источник: Михаил Петелин / 72.RU











Если вы зайдете в любой магазин-барахолку, то сможете увидеть многие вещи, которыми раньше пользовались вы или ваши родители. Сейчас в них нет никакой необходимости. Старые ручные мясорубки убраны далеко в шкаф, а видеопроигрыватели так и пылятся на полках. 72.RU предлагает вам проверить, помните ли, для чего были те или иные предметы. Угадайте их.

ТЕСТ Пройден 603 раза 1 / 10 Как много здесь разноцветных коробочек. Для чего они нужны? Это пеналы

Это игрушки

Это подкассетники 2 / 10 Для чего нужен этот «Буран»? Для уборки

Это подставка под вещи

Для полива овощей 3 / 10 Усложняем. Что это за стеклянный конус с железкой? Это просто большая рюмка

Плафон с держателем

Это ваза 4 / 10 А что это такое, заботливо связанное руками бабушки? Это подставка под горячее

Это фата невесты

Это просто салфетка-накидка 5 / 10 Если бы вы были ребенком, то как бы вы это использовали? Это обычная погремушка

С этим можно участвовать в концертах

Это поварешка, просто так сфотографировано 6 / 10 Обращаем внимание на предмет с розовый крышкой. Помните такой? О, это коробка для хранения жвачек

Это прибор для дыхательной гимнастки

Да, там были нитки 7 / 10 Что мы так тщательно замазали? Какое предназначение у этой вещицы? Это свисток

Это трубка для табака

Это детская игрушка 8 / 10 Что это за два странных предмета? Солонка и перечница

Просто декоративные украшения для дома

Это украшение для елки 9 / 10 Дети, вспоминайте, что это такое! Это кинопроектор, смотрели всей семьей

Первый советский тостер

Это радиоприемник 10 / 10 И последнее. Для какого комфорта сделана эта вещица? Это радио. Для комфорта ушей

Это компактный телевизор

Это сушилка для обуви

Какие еще ностальгические тесты стоит пройти?

Не можем оставить вас без тестов в стиле «назови, для чего эта вещь». Вот здесь предлагаем вам попробовать проверить свои знания по поводу известных логотипов из СССР.

Здесь же предлагаем реально вспомнить вещи, которыми пользовались в СССР. Помните ли вы, для чего нужны разные щипчики, доски и железки? Давайте проверим. Но предупреждаем: будет сложно.



И тут тоже будет сложно. Если не верите, то попробуйте проверить свои знания по этому тесту, где мы откопали еще несколько вещичек из, как кажется, прошлой эпохи.

