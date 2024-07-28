А вы этим пользовались? Сложный тест для тех, кто (вы)жил в советское время и 90-е

Если вы зайдете в любой магазин-барахолку, то сможете увидеть многие вещи, которыми раньше пользовались вы или ваши родители. Сейчас в них нет никакой необходимости. Старые ручные мясорубки убраны далеко в шкаф, а видеопроигрыватели так и пылятся на полках. 72.RU предлагает вам проверить, помните ли, для чего были те или иные предметы. Угадайте их.
- Это пеналы
- Это игрушки
- Это подкассетники
- Для уборки
- Это подставка под вещи
- Для полива овощей
- Это просто большая рюмка
- Плафон с держателем
- Это ваза
- Это подставка под горячее
- Это фата невесты
- Это просто салфетка-накидка
- Это обычная погремушка
- С этим можно участвовать в концертах
- Это поварешка, просто так сфотографировано
- О, это коробка для хранения жвачек
- Это прибор для дыхательной гимнастки
- Да, там были нитки
- Это свисток
- Это трубка для табака
- Это детская игрушка
- Солонка и перечница
- Просто декоративные украшения для дома
- Это украшение для елки
- Это кинопроектор, смотрели всей семьей
- Первый советский тостер
- Это радиоприемник
- Это радио. Для комфорта ушей
- Это компактный телевизор
- Это сушилка для обуви
Какие еще ностальгические тесты стоит пройти?
Не можем оставить вас без тестов в стиле «назови, для чего эта вещь». Вот здесь предлагаем вам попробовать проверить свои знания по поводу известных логотипов из СССР.
Здесь же предлагаем реально вспомнить вещи, которыми пользовались в СССР. Помните ли вы, для чего нужны разные щипчики, доски и железки? Давайте проверим. Но предупреждаем: будет сложно.
И тут тоже будет сложно. Если не верите, то попробуйте проверить свои знания по этому тесту, где мы откопали еще несколько вещичек из, как кажется, прошлой эпохи.
А помните ли вы советское кино и кадры из него? Самое время проверить и ответить на несколько вопросов теста — это и правда сложно, даже если вы отъявленный киноман.